Nel 2025, la Sardegna ha segnato un record turistico con 21,9 milioni di presenze in 52.147 strutture ricettive distribuite in 290 comuni. L'isola si è affermata come la regione italiana con il maggior incremento percentuale dei flussi, superando Sicilia e Puglia, un risultato notevole dopo essere stata ultima nel 2023. Per la prima volta, sono stati superati i 5 milioni di arrivi, con una permanenza media di 4,24 notti.

I visitatori internazionali hanno rappresentato il 56% delle presenze totali, con oltre 12 milioni di turisti stranieri, in aumento del 21,5% sul 2024 e di circa il 50% sul 2023.

I dati Istat per il 2025 mostrano un incremento del 32,54% negli arrivi e del 39,14% nelle presenze rispetto all’anno precedente, superando la media nazionale (15,12% arrivi, 14,87% presenze). L’Osservatorio regionale, che include le locazioni occasionali dal 2025, ha registrato variazioni più moderate: +16,3% negli arrivi, +15,9% nelle presenze e un calo dello -0,5% nella permanenza media.

Settori e territori in crescita

Il settore alberghiero ha registrato oltre 11 milioni di presenze (+8% sul 2024), mentre l'extralberghiero ha sfiorato i 6,5 milioni (+18%). Le locazioni occasionali sono cresciute del 37,3%, favorite dall’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che ha contribuito alla trasparenza e regolarizzazione del settore.

Tra le aree, l'Ogliastra si è distinta con un +28% di presenze, seguita dal Sulcis con un +19%. Aprile ha registrato la crescita mensile più significativa (+40%). I comuni più dinamici sono stati San Teodoro e Tortolì. Alghero si conferma la meta più visitata, con oltre 1,8 milioni di presenze e un +21,3% in due anni. Seguono Arzachena (quasi 1,4 milioni), Olbia (quasi 1,2 milioni), e Cagliari e Orosei (entrambe oltre un milione).

I turisti dagli Stati Uniti sono aumentati dell’80%, rendendo gli USA il nono mercato per la Sardegna. L’obiettivo legislativo di 20 milioni di presenze è stato raggiunto e superato in meno di due anni, a testimonianza del successo delle politiche turistiche regionali.

Strategie e visione per il futuro

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Regione Sardegna ha presentato i dati aggiornati del comparto turistico. I numeri, illustrati dall’assessore Franco Cuccureddu, indicano che nel 2025 la Sardegna ha superato 21.802.414 presenze e 5.107.768 arrivi, con una crescita del 15,6% e del 15,1% rispetto al 2024. Il sistema ricettivo regionale, con oltre 51.377 strutture e più di 452.284 posti letto, si mostra in espansione e sempre più trasparente, anche grazie alla regolarizzazione delle locazioni turistiche.

La presidente Alessandra Todde ha commentato i risultati, sottolineando che "la Sardegna cresce e lo fa cambiando modello. I dati presentati dimostrano che stiamo costruendo una visione più equilibrata del turismo, capace di generare sviluppo senza compromettere l’identità dei territori".

La destagionalizzazione è un pilastro della strategia regionale: negli ultimi due anni, ottobre (+46%), novembre (+52%) e dicembre (+51%) hanno registrato crescite significative, indicando un progressivo allungamento della stagione turistica e nuove opportunità economiche anche nei mesi non estivi.