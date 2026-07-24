Wizz Air, la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, ha annunciato l'introduzione di una nuova rotta diretta che collegherà Torino a Lamezia Terme. Il servizio sarà operativo a partire dal 25 ottobre 2026, consolidando ulteriormente la presenza del vettore nel capoluogo piemontese, dove ha stabilito una nuova base dal 14 settembre.

I biglietti per questo collegamento diretto sono già disponibili dal 24 luglio, acquistabili tramite il sito web ufficiale di Wizz Air e l'applicazione mobile dedicata. Il volo opererà con una frequenza di cinque volte a settimana, coprendo le giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

Grazie a questa aggiunta, il network di Wizz Air da Torino per la stagione invernale 2026/2027 si espanderà a un totale di 22 destinazioni, di cui cinque nazionali e diciassette internazionali.

Le destinazioni nazionali raggiungibili da Torino includeranno Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino. Sul fronte internazionale, l'offerta comprenderà voli per Barcellona, Bilbao, Bucarest, Budapest, Chisinau, Danzica, Iasi, Katowice, Londra Luton, Madrid, Malaga, Praga, Sharm el Sheikh, Tirana, Valencia, Varsavia e Wroclaw.

Potenziamento della connettività tra Piemonte e Calabria

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha sottolineato l'importanza strategica di questa iniziativa: “Con il nuovo collegamento per Lamezia Terme, proseguiamo nello sviluppo della nostra recente base di Torino.

Il nostro impegno è volto a investire nella mobilità interna, garantendo una connessione diretta tra Piemonte e Calabria che risponde a una forte domanda del territorio per collegamenti nazionali, essenziali per motivi familiari, di lavoro, studio e turismo.”

Anche Paolo Papale, direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport, ha espresso grande soddisfazione: “Accogliamo con entusiasmo il nuovo collegamento da Torino per Lamezia Terme. La richiesta di viaggi tra il Piemonte e la Calabria si mantiene elevata durante tutto l'anno, e questo nuovo volo di Wizz Air contribuirà significativamente a incrementare i flussi di traffico e a rafforzare i legami economici e sociali tra le due regioni.”

Wizz Air: un attore chiave nel panorama italiano

Dall'inizio delle sue operazioni in Italia nel 2004, Wizz Air ha trasportato oltre 138 milioni di passeggeri.

Nel 2026, la compagnia gestisce un vasto network di 322 rotte verso 33 Paesi, consolidando la sua posizione come secondo vettore per quota di mercato nel Paese.

L'impegno di Wizz Air si estende anche alla Calabria, dove la compagnia collabora attivamente con SACAL, l'ente di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”. Dal 2005, Wizz Air ha servito oltre un milione di passeggeri da e per lo scalo calabrese. Per la stagione estiva 2026, la compagnia opererà sei rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione una capacità complessiva di oltre 223.000 posti.

L'introduzione di questa e altre nuove rotte, inclusa quella tra Torino e Lamezia Terme, rientra in una strategia più ampia di rafforzamento dei collegamenti domestici tra il Nord e il Sud Italia.

Queste iniziative mirano a offrire maggiori opportunità di mobilità sia per i residenti che per i viaggiatori, sia per esigenze lavorative, di studio, turistiche o familiari. L'aeroporto di Lamezia Terme si conferma così una cruciale porta d'accesso alla Calabria e un punto strategico per lo sviluppo dei flussi turistici e commerciali della regione.