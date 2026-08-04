Nel luglio 2026, gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno registrato un notevole incremento del traffico passeggeri, sfiorando quota 1,5 milioni di transiti. Con un totale di 1.435.050 passeggeri in arrivo e partenza, si è osservato un aumento del 12,7% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aeroporto di Bari ha accolto 973.014 passeggeri (+13,3%), mentre Brindisi ha visto transitare 456.715 passeggeri (+12,2%).

Crescita trainante dei voli internazionali

Il settore internazionale ha mostrato un dinamismo particolarmente significativo. A luglio 2026, i passeggeri internazionali sono stati 648.575 su Bari (+19,9%) e 175.182 su Brindisi (+23,7%).

Bilancio dei primi sette mesi del 2026

Il bilancio complessivo da gennaio a luglio 2026 conferma il trend positivo, con 7.153.971 passeggeri movimentati negli scali pugliesi (+10,9% rispetto al 2025). I voli nazionali sono cresciuti del 2,9% (3.548.189 passeggeri), mentre quelli internazionali hanno registrato un significativo incremento del 21% (3.557.000 passeggeri). A Brindisi, i passeggeri sono stati 2.156.974 (+10% vs 2025), con il traffico internazionale a 634.827 (+23,6%). A Bari, 4.964.218 passeggeri (+11,7% vs 2025), con la linea nazionale a +1,6% e quella internazionale a un +20,5%, passando da 2.424.888 (2025) a 2.922.173 (2026).

Consolidamento regionale e successi del primo semestre

Il consolidamento del sistema aeroportuale pugliese è evidente anche dai dati del primo semestre 2026. Gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno superato i 5,7 milioni di passeggeri (+10,4% rispetto al 2025). Nel solo giugno, i passeggeri sono stati 1.302.050 (vs 1.148.235 nel 2025). Il traffico internazionale è stato cruciale, con Brindisi a +24,36% e Bari a +18,7%. Il collegamento diretto Bari–New York (operato da United Airlines) ha superato quota 11.000 passeggeri, rafforzando la posizione della rete aeroportuale pugliese.