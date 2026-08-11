Gli agriturismi umbri si affermano sempre più come protagonisti indiscussi del settore turistico regionale. Coldiretti Umbria ha evidenziato una fase di notevole espansione per il comparto, con un numero crescente di visitatori che scelgono queste strutture per i loro soggiorni e le vacanze. L’associazione ha sottolineato come gli agriturismi rappresentino la soluzione ideale per chi ricerca esperienze autentiche, a stretto contatto con la natura e le ricche tradizioni rurali del territorio.

La domanda di turismo verde e sostenibile è in costante aumento, con una particolare attenzione rivolta alla qualità dell’accoglienza e all’eccellenza dei prodotti offerti.

Gli agriturismi dell’Umbria, secondo Coldiretti, sono in grado di garantire ospitalità di alto livello, una ristorazione basata su prodotti tipici locali e una vasta gamma di attività dedicate alla scoperta del territorio. Albano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria, ha affermato che gli agriturismi sono «sempre più apprezzati dai turisti italiani e stranieri, grazie alla capacità di unire relax, natura e buona cucina».

L’offerta agrituristica umbra: qualità e varietà

Le strutture agrituristiche presenti in Umbria si distinguono per l’elevata qualità dei servizi e la grande varietà delle esperienze proposte. Oltre all’alloggio, numerose aziende offrono ai propri ospiti degustazioni di prodotti locali, corsi di cucina tradizionale, attività didattiche immersive e suggestivi percorsi naturalistici.

Coldiretti ha inoltre rimarcato l’importanza strategica della valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, che costituiscono un elemento centrale e distintivo dell’offerta turistica.

In occasione dei recenti “ponti di primavera”, Coldiretti e Terranostra Umbria hanno registrato un significativo aumento delle prenotazioni, a conferma di un interesse sempre più marcato verso il turismo rurale e le autentiche esperienze in campagna. Questo trend positivo evidenzia la crescente attrattiva dell’Umbria come destinazione per chi cerca un contatto genuino con la natura e la cultura contadina.

Coldiretti e Terranostra Umbria: promotori del turismo rurale

Coldiretti Umbria, in sinergia con l’associazione Terranostra, da anni si impegna nella promozione del turismo agrituristico quale fondamentale leva per lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali.

Terranostra Umbria, in quanto associazione per la promozione e la tutela dell’agriturismo, dell’ambiente e del territorio, è strettamente collegata a Coldiretti e ne condivide gli obiettivi.

La missione principale è favorire la conoscenza delle tradizioni agricole locali e incentivare un turismo sostenibile, valorizzando l’inestimabile patrimonio paesaggistico e gastronomico dell’Umbria. Le iniziative promosse da queste organizzazioni mirano a sostenere concretamente le imprese agricole del territorio e a offrire ai visitatori esperienze autentiche e memorabili, profondamente legate alla cultura rurale della regione.