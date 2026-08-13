La Regione Campania ha destinato un finanziamento di un milione di euro, attingendo ai fondi FSC, per un'azione straordinaria di marketing e promozione territoriale specificamente rivolta ai Campi Flegrei. L'obiettivo primario di questa iniziativa è contrastare efficacemente le ricadute negative che hanno interessato l'immagine della zona, offrendo al contempo un sostegno concreto all'intera filiera turistica locale, che include le strutture ricettive, il settore della ristorazione e il commercio. L'annuncio di questo importante stanziamento è avvenuto durante una riunione cruciale, tenutasi a Palazzo Santa Lucia, interamente dedicata all'analisi delle problematiche che affliggono il comparto turistico del territorio flegreo.

L'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Maraio, ha enfaticamente sottolineato la duplice necessità di agire prontamente sia sul fronte dell'emergenza attuale sia su quello della salvaguardia dell'economia e dell'occupazione locale. "La promozione dei Campi Flegrei deve essere avviata immediatamente, senza attendere che la fase di difficoltà sia completamente superata", ha dichiarato Maraio, evidenziando l'urgenza dell'intervento. Tra le strategie discusse per rilanciare l'attrattività del territorio, figurano una presenza promozionale significativamente rafforzata presso i principali aeroporti, le stazioni ferroviarie e gli hub di arrivo e transito, unitamente a campagne di comunicazione e marketing mirate a raggiungere i maggiori mercati turistici internazionali.

Impegno regionale per il futuro dei Campi Flegrei

Il governatore Roberto Fico ha ribadito con fermezza il pieno impegno della Regione al fianco dei Campi Flegrei e della loro comunità. "Intervenire oggi significa anche proiettarsi verso il futuro del territorio: proteggere la sua economia, garantire l'occupazione e tutelare la sua immagine è un impegno che assumiamo con la massima responsabilità. I Campi Flegrei rappresentano un patrimonio unico non solo per la Campania, ma per l'intera Italia, e come tale devono continuare a essere riconosciuti e valorizzati", ha sottolineato Fico. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio e articolato quadro di interventi che la Regione Campania sta implementando per accrescere la competitività del proprio sistema turistico, promuovendo una sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte e gli assessori competenti.

Un nuovo approccio alla governance turistica campana

Parallelamente agli interventi sui Campi Flegrei, la Regione Campania ha recentemente inaugurato un innovativo modello di gestione turistica, concretizzatosi con l'approvazione delle prime Destination Management Organization (DMO). Questi strumenti sono stati concepiti per stimolare e facilitare una collaborazione virtuosa tra Comuni, imprese del settore, operatori turistici e le comunità locali. Le DMO hanno l'ambizioso obiettivo di valorizzare i territori in maniera coordinata e sistemica, creando una rete che connetta cultura, paesaggio, offerta ricettiva, mobilità, eventi e servizi. L'intento è quello di proporre un'esperienza integrata e coinvolgente ai visitatori, assicurando al contempo una più equa distribuzione dei benefici generati dal turismo, anche nelle aree interne della regione.

La Commissione regionale preposta ha attentamente esaminato un totale di ventitré candidature, relative ai dodici Ambiti Territoriali Turistici Omogenei precedentemente individuati dalla Regione. Alcune DMO, come quella di Amalfi, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo, accompagnato da specifici indirizzi operativi. Altre candidature hanno ricevuto un riconoscimento provvisorio con prescrizioni, mentre diverse proposte sono state ammesse con riserva. Questo nuovo approccio strategico mira a superare la frammentazione che ha caratterizzato in passato il settore, per presentare la Campania come un sistema turistico coeso, unico e fortemente competitivo sui mercati nazionali e internazionali.