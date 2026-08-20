Un dorso che emerge dall'acqua, una pinna che taglia la superficie e poi un'altra ancora. Per qualche secondo il mare sembra trasformarsi in una scena da documentario. Eppure non serve attraversare gli oceani per assistere a uno spettacolo simile: anche i mari italiani ospitano diverse specie di delfini e altri cetacei. Gli avvistamenti non sono naturalmente garantiti. I delfini sono animali selvatici, si spostano alla ricerca di cibo e utilizzano ambienti differenti a seconda della specie, della stagione e delle condizioni del mare. Ma le ricerche scientifiche mostrano quanto sia ricca la biodiversità del Mediterraneo.

Nel 2026 i programmi di monitoraggio coordinati da ISPRA hanno documentato la presenza di stenelle striate, tursiopi, delfini comuni e altri cetacei lungo diverse aree del bacino. Il primo monitoraggio di SYNFONY, la nuova rete di osservazione nata dall'esperienza di LIFE CONCEPTU Maris e FLT Med Net, ha registrato una notevole varietà di fauna marina lungo numerose rotte dei traghetti.

E c'è un aspetto ancora più interessante: un avvistamento non rappresenta soltanto un'emozione per chi si trova in mare, ma può diventare anche un dato utile alla ricerca.

I delfini che vivono nel Mediterraneo

Quando si parla di delfini si tende a immaginare un unico animale. In realtà nelle acque italiane possono essere incontrate specie diverse, con caratteristiche e abitudini differenti.

Tra le più importanti ci sono la stenella striata, il tursiope e il delfino comune.

La stenella striata (Stenella coeruleoalba) è particolarmente legata alle acque pelagiche e può formare gruppi molto numerosi. Il tursiope (Tursiops truncatus) è invece maggiormente associato alle aree costiere, anche se la sua distribuzione è più articolata di quanto si potrebbe pensare.

Il delfino comune (Delphinus delphis) può vivere sia in prossimità della costa sia al largo e può essere osservato in gruppi numerosi. ISPRA segnala inoltre che può essere associato a stenelle e tursiopi durante attività di alimentazione e spostamento.

Queste differenze spiegano perché non esista un unico posto ideale per vedere tutti i delfini.

Il Santuario Pelagos, uno dei grandi habitat dei cetacei

Tra le aree più importanti per i mammiferi marini c'è il Santuario Pelagos, nel Mediterraneo nord-occidentale. L'area si estende per circa 90.000 chilometri quadrati tra Italia, Francia e Principato di Monaco e comprende anche la Corsica e l'Arcipelago Toscano. ISPRA lo descrive come un'area con habitat adatti alla riproduzione e all'alimentazione delle specie di cetacei regolarmente presenti nel Mediterraneo. Qui possono essere osservati delfinidi e grandi cetacei, tra cui stenelle, tursiopi, grampi, capodogli e balenottere comuni. Il Santuario è particolarmente interessante anche per la ricerca perché rappresenta una delle zone del Mediterraneo nelle quali si concentra una grande varietà di specie.

E' proprio qui che emerge una delle principali contraddizioni del mare italiano: un ecosistema ricchissimo deve convivere con un'elevata pressione antropica, dalla navigazione alla pesca.

Liguria, il mare davanti alla costa può sorprendere

La Liguria rappresenta uno dei territori italiani più interessanti per chi vuole conoscere il mondo dei cetacei. La vicinanza al Santuario Pelagos rende il settore particolarmente significativo, ma l'interesse non riguarda soltanto le escursioni turistiche. Le acque liguri sono infatti inserite in un sistema mediterraneo monitorato da anni dai ricercatori. Il valore di queste osservazioni sta soprattutto nella loro continuità: non si tratta di un singolo avvistamento, ma della possibilità di confrontare dati raccolti nel corso del tempo.

Questo permette di capire quali specie frequentano determinate aree, in quali periodi e con quali modalità.

Sardegna, un altro territorio strategico

Anche le acque intorno alla Sardegna sono particolarmente interessanti per la presenza dei cetacei. La posizione dell'isola nel Mediterraneo occidentale, insieme alla varietà degli habitat marini, favorisce la presenza di diverse specie. I monitoraggi del 2026 hanno confermato l'importanza di questo settore. Nel primo monitoraggio SYNFONY sono state registrate numerose osservazioni di stenelle striate e altri cetacei nel Mediterraneo occidentale, mentre le balenottere comuni sono state osservate in particolare nell'area compresa tra le Baleari, la Sardegna e il Santuario Pelagos.

Per chi viaggia in traghetto, questo significa che una normale traversata può trasformarsi, almeno potenzialmente, in un'occasione per osservare la fauna marina. Ma senza dimenticare una regola fondamentale: il mare non è uno zoo e gli avvistamenti non possono essere garantiti.

Il 2026 ha portato nuovi dati sui delfini

Il monitoraggio scientifico non si è fermato alle osservazioni già conosciute.

Nel 2026 ISPRA ha avviato nuove attività di monitoraggio dei cetacei nel Tirreno, nello Ionio, nel Canale di Sicilia e nel Mar di Sardegna. I primi risultati hanno documentato numerosi gruppi di stenelle e tursiopi, oltre a segnalazioni di grampi e altre specie. Particolarmente spettacolare è stato l'avvistamento di un superpod di stenelle di oltre 500 esemplari, composto secondo le prime osservazioni da almeno 150 femmine con piccoli appena nati.

L'identificazione definitiva delle specie coinvolte era ancora in fase di analisi fotografica al momento della pubblicazione del report.

È un dato affascinante, ma va interpretato con cautela. Un grande gruppo osservato durante un monitoraggio non significa automaticamente che la popolazione dei delfini sia aumentata. Per parlare di crescita demografica servono serie storiche e analisi specifiche. Il valore dell'avvistamento è soprattutto quello di documentare la presenza e il comportamento degli animali e di contribuire alla conoscenza della loro distribuzione.

Il tursiope cambia habitat durante l'anno

Una delle novità scientifiche più interessanti riguarda proprio il tursiope. Un'analisi pubblicata nel 2026 da ricercatori ISPRA ha studiato la distribuzione stagionale degli habitat favorevoli alla specie nel Mediterraneo.

I risultati mostrano un andamento ricorrente: durante inverno e primavera le aree più favorevoli si concentrano soprattutto sulla piattaforma continentale e nelle zone di margine, mentre in estate si estendono progressivamente verso il mare aperto e le acque profonde, raggiungendo la massima estensione in autunno.

Tra le aree che mantengono condizioni favorevoli con maggiore continuità figurano il Mare di Alboran, il Mare delle Baleari, il Santuario Pelagos, il Tirreno orientale, l'Adriatico settentrionale e la piattaforma tra Sicilia e Tunisia. La ricerca è interessante anche per chi si occupa di turismo.

Significa infatti che la presenza dei delfini non è statica: gli animali modificano la propria distribuzione anche in relazione alle condizioni ambientali e alla disponibilità di risorse.

Perché i ricercatori studiano i delfini?

La risposta va ben oltre la curiosità zoologica. I cetacei sono considerati importanti indicatori delle condizioni dell'ambiente marino. Il progetto europeo LIFE CONCEPTU Maris li definiva infatti specie fondamentali per comprendere la salute del Mediterraneo, anche perché trascorrono gran parte della loro vita in aree offshore difficili da monitorare. Studiare dove si trovano, come si spostano e quali habitat utilizzano permette di raccogliere informazioni sull'ecosistema.

Ma c'è anche un'altra ragione: i delfini sono esposti alle stesse pressioni che interessano l'intero Mediterraneo. Tra queste ci sono traffico marittimo, rumore subacqueo, inquinamento, rifiuti, attività di pesca e catture accidentali.

Per questo la loro presenza può diventare una sorta di finestra sulle condizioni del mare.

Come si studiano i cetacei nel Mediterraneo

Studiare un animale che passa la maggior parte della propria vita in mare aperto non è semplice. Per questo la ricerca utilizza diversi strumenti. Uno dei più interessanti è proprio quello dei traghetti come piattaforme di osservazione. Le rotte commerciali percorrono regolarmente ampi settori del Mediterraneo e consentono ai ricercatori di osservare vaste aree marine seguendo protocolli standardizzati. L'esperienza di LIFE CONCEPTU Maris ha dimostrato l'efficacia di questo sistema, che oggi prosegue attraverso SYNFONY. ISPRA sottolinea il valore dei traghetti come piattaforme di osservazione anche per le aree di mare aperto, difficili da monitorare con continuità.

Alle osservazioni visive si affiancano nuove tecniche, tra cui l'analisi del DNA ambientale, che consente di individuare tracce genetiche lasciate dagli organismi nell'acqua. La ricerca europea sta integrando questi strumenti con i dati raccolti dalle navi per migliorare il monitoraggio dei cetacei e delle tartarughe marine.

Il delfino comune: una specie che può sfuggire all'osservatore

Il delfino comune è particolarmente interessante perché può essere facilmente confuso con la stenella. Secondo ISPRA è una specie pelagica che può essere presente sia sottocosta sia al largo, anche in gruppi di 30-50 individui. Si nutre principalmente di piccoli pesci come alici e sardine e di cefalopodi. La frequente associazione con la stenella può rendere difficile l'identificazione a distanza.

Per questo, anche una fotografia scattata durante un'escursione può avere un certo valore se permette agli esperti di riconoscere caratteristiche della specie.

Non tutti gli avvistamenti avvengono vicino alla spiaggia

È facile pensare che basti guardare il mare dalla costa per avere buone possibilità di vedere un delfino.

In realtà la situazione è molto più complessa.

Alcune specie frequentano maggiormente le acque costiere, altre sono legate soprattutto al mare aperto. La disponibilità di prede, la profondità, la temperatura e la produttività delle acque influenzano la distribuzione degli animali. Lo studio 2026 sul tursiope mostra proprio come gli habitat favorevoli cambino nel corso dell'anno.

Per questo, quando si parla di avvistamenti, è più corretto parlare di aree con una presenza documentata piuttosto che di luoghi nei quali il turista ha la certezza di incontrare un delfino.

Dove provare ad avvistarli in Italia

Se l'obiettivo è vivere un'esperienza di osservazione dei cetacei, alcune aree meritano particolare attenzione.

Liguria e Santuario Pelagos

È uno dei settori più importanti del Mediterraneo occidentale per la presenza dei cetacei e una delle aree italiane più note per le attività di osservazione.

Sardegna

Le acque dell'isola e quelle circostanti sono interessate da importanti attività di monitoraggio e si trovano all'interno di una delle principali aree di presenza dei cetacei nel Mediterraneo occidentale.

Tirreno

È stato protagonista di numerose campagne scientifiche e continua a essere monitorato.

Sicilia e Canale di Sicilia

Anche questo settore è interessato dalle attività di ricerca sui cetacei e presenta una notevole varietà di habitat marini.

Adriatico

Non bisogna pensare al Mediterraneo occidentale come all'unica area interessante. Nel 2026 le campagne scientifiche hanno incluso anche il settore adriatico. Il monitoraggio aereo ISPRA prevede inoltre una fase dedicata al Mare Adriatico e successivamente un monitoraggio costiero nazionale specifico per il tursiope.

Come comportarsi se si incontra un delfino

L'emozione può spingere a voler avvicinare l'animale il più possibile. È invece importante fare l'opposto. Durante un incontro in mare bisogna evitare di inseguire i delfini, cercare di attirarne l'attenzione o modificare continuamente la rotta per avvicinarsi. L'animale deve poter continuare il proprio comportamento senza essere sottoposto a una pressione eccessiva. Per questo, quando si sceglie un'escursione organizzata, è importante preferire operatori che mettano il benessere degli animali davanti alla possibilità di ottenere una fotografia spettacolare.

Il principio dovrebbe essere semplice: prima l'animale, poi la foto.

Il problema delle catture accidentali

Tra le minacce più concrete c'è anche quella legata alla pesca. I delfini possono interagire con le reti perché attratti dai pesci catturati. Il risultato può essere il danneggiamento degli attrezzi da pesca e, soprattutto, il rischio che gli animali rimangano impigliati. La Commissione europea ha documentato proprio il caso della pesca artigianale nel Golfo di Terracina, dove sono stati sperimentati dispositivi acustici per ridurre le interazioni tra delfini e reti. I test hanno mostrato risultati positivi nel ridurre le interazioni e i danni agli attrezzi.

Il tema è tutt'altro che secondario.

La Commissione europea ha inoltre evidenziato criticità nel monitoraggio e nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette, tra cui il tursiope, nell'ambito dell'applicazione della Direttiva Habitat. Questo dimostra quanto la tutela dei delfini non riguardi soltanto il turismo o la ricerca, ma anche la gestione delle attività economiche che si svolgono in mare.

Il Mediterraneo sotto pressione

I delfini vivono in un ambiente sempre più influenzato dalle attività umane. Il traffico marittimo produce rumore subacqueo, mentre la pesca può provocare catture accidentali. A questi fattori si aggiungono rifiuti, contaminanti e modificazioni degli ecosistemi. Il progetto europeo LIFE CONCEPTU Maris ha evidenziato proprio la combinazione di queste pressioni: traffico marittimo, rumore, disturbo, rifiuti marini e rischi legati agli attrezzi da pesca.

Alcune ricerche hanno inoltre mostrato come i cetacei possano accumulare contaminanti persistenti. La Commissione europea ha riportato, per esempio, uno studio sui grampi rinvenuti spiaggiati lungo le coste italiane, nel quale sono stati rilevati diversi contaminanti organoclorurati.

Il messaggio è chiaro: proteggere i delfini significa proteggere anche il mare nel quale vivono.

Vedere un delfino non è mai scontato

Chi parte per un'escursione dovrebbe quindi farlo con una certa dose di pazienza. Potrebbe capitare di vedere decine di stenelle saltare accanto all'imbarcazione.

Oppure soltanto una pinna in lontananza.

Oppure ancora, non vedere nulla.

E questo non significa necessariamente che l'esperienza sia stata un fallimento.

Gli animali selvatici non seguono gli orari del turismo.

La loro presenza dipende dalle condizioni del mare, dalle prede, dagli spostamenti e da molti altri fattori.

È proprio questa imprevedibilità a rendere autentico l'incontro.

Il traghetto può diventare una finestra sul mare

C'è poi un modo molto più semplice per osservare il Mediterraneo: guardarlo durante una traversata. Non significa che ogni viaggio in traghetto si trasformerà in un'escursione naturalistica. Ma le rotte dei traghetti utilizzate dai ricercatori dimostrano quanto questi percorsi possano essere preziosi per osservare la fauna marina. Il mare che dal finestrino sembra una superficie uniforme è in realtà attraversato continuamente da animali, correnti e comunità biologiche.

Una pinna che compare all'orizzonte può essere soltanto un momento fugace. Per uno scienziato, invece, può diventare un'informazione.

Il vero spettacolo è sotto la superficie

Il fascino dei delfini nasce anche da questo contrasto.

Dalle coste italiane siamo abituati a vedere porti, stabilimenti, barche, traghetti e località turistiche. Ma sotto quella stessa superficie esiste un mondo molto più selvaggio.

Stenelle che si muovono in gruppi numerosi.

Tursiopi che utilizzano aree costiere e di mare aperto in momenti differenti dell'anno.

Delfini comuni che possono spostarsi tra diverse zone alla ricerca di prede.

E, più lontano dalla costa, anche grandi cetacei come capodogli e balenottere.

Il Mediterraneo non è quindi soltanto il mare delle vacanze.

È un ecosistema vivo e complesso, nel quale i delfini rappresentano una delle presenze più affascinanti.

Dove cercare i delfini, quindi?

La risposta più corretta non è indicare una singola spiaggia.

È piuttosto guardare a intere aree marine. Il Santuario Pelagos, il Tirreno, le acque della Sardegna, il Canale di Sicilia e altri settori del Mediterraneo hanno restituito importanti osservazioni scientifiche.

Il 2026 ha inoltre confermato, attraverso i monitoraggi ISPRA, la ricchezza della biodiversità marina del Mediterraneo, con grandi aggregazioni di stenelle e numerose osservazioni di tursiopi e altri cetacei. Per chi vuole tentare un incontro, la scelta migliore è quindi affidarsi a operatori specializzati nell'osservazione dei cetacei, rispettosi delle regole di navigazione e del comportamento degli animali, senza considerare l'avvistamento come un risultato garantito.