Discover Airlines, la compagnia aerea leisure del prestigioso gruppo Lufthansa, ha annunciato l'introduzione di un nuovo e atteso collegamento aereo diretto che unirà la città di Genova con l'importante hub di Francoforte. Questa nuova rotta prenderà il via a partire da domenica 28 marzo 2027, segnando un passo significativo per la connettività del capoluogo ligure.

Il servizio sarà operato utilizzando moderni aeromobili Airbus 320, configurati per ospitare fino a 180 passeggeri, garantendo così comfort e capacità adeguate per la tratta. Il volo sarà attivo con una frequenza di due volte a settimana, specificamente il sabato e la domenica, coprendo l'intera durata della stagione estiva 2027.

Questa programmazione è pensata per massimizzare l'attrattiva sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti, offrendo opzioni convenienti per i weekend.

I biglietti per questo nuovo e strategico volo sono già disponibili per l'acquisto attraverso i canali ufficiali di Discover Airlines e Lufthansa, sui rispettivi siti web discover-airlines.com e lufthansa.com. Inoltre, i passeggeri possono prenotare i loro posti anche tramite le agenzie di viaggio partner, assicurando ampia accessibilità all'offerta.

L'implementazione di questa innovativa rotta è il frutto di una stretta e proficua collaborazione tra attori chiave del settore: Discover Airlines, l'Aeroporto di Genova (conosciuto anche come Aeroporto Cristoforo Colombo) e Costa Crociere.

Questa sinergia ha permesso di creare un'offerta integrata e vantaggiosa per i viaggiatori.

In particolare, Costa Crociere ha sviluppato pacchetti esclusivi denominati “Fly & Cruise”, che offrono la possibilità di combinare il volo diretto con le proprie rinomate crociere. Questi pacchetti permettono ai viaggiatori di abbinare il nuovo collegamento aereo alle partenze delle navi Costa Toscana, con imbarco dal porto di Savona, e Costa Fascinosa, con imbarco dal porto di Genova, facilitando così l'accesso alle vacanze in mare.

Obiettivi Strategici del Nuovo Volo

L'attivazione di questa nuova tratta aerea è stata concepita con un triplice obiettivo strategico, mirato a rafforzare il posizionamento di Genova e della Liguria nel panorama turistico e dei trasporti europeo.

Il primo scopo è incrementare i flussi turistici internazionali diretti verso Genova e l'intera regione ligure, sfruttando la capacità di attrazione di un hub come Francoforte.

Il secondo obiettivo è potenziare la connettività dell'Aeroporto Cristoforo Colombo, collegandolo in modo più efficace con i principali hub europei e, di conseguenza, con una vasta rete di destinazioni globali. Questo migliorerà l'accessibilità della regione per viaggiatori da tutto il mondo.

Infine, la rotta mira a soddisfare le esigenze specifiche del mercato crocieristico tedesco. I turisti tedeschi, che scelgono sempre più frequentemente di trascorrere le loro vacanze nel Mediterraneo Occidentale a bordo delle navi Costa Crociere in partenza dai porti di Genova e Savona, avranno ora un accesso diretto e comodo, rendendo l'esperienza di viaggio più fluida e attraente.

La collaborazione tra Discover Airlines, l'Aeroporto di Genova e Costa Crociere è stata fondamentale per concretizzare questi ambiziosi obiettivi.

Francoforte: Un Ponte verso il Mondo

La scelta di Francoforte come destinazione per il nuovo volo diretto da Genova non è casuale. L'aeroporto di Francoforte rappresenta infatti uno degli hub principali del gruppo Lufthansa, fungendo da porta d'accesso a una delle più estese reti di collegamenti aerei a livello mondiale. Questo nuovo collegamento offre ai passeggeri in partenza da Genova la preziosa opportunità di accedere a una vasta gamma di destinazioni internazionali attraverso l'efficiente sistema di connessioni offerto dall'aeroporto tedesco.

L'Aeroporto di Genova, noto ufficialmente come Aeroporto Cristoforo Colombo, svolge un ruolo cruciale per la città e per l'intera regione della Liguria.

Offrendo già una serie di collegamenti sia nazionali che internazionali, l'aggiunta di questa rotta diretta per Francoforte ne rafforza ulteriormente la posizione strategica, migliorando la sua capacità di servire sia i residenti che i visitatori che desiderano esplorare le bellezze della Liguria o raggiungere destinazioni globali.