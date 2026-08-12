La Lombardia si conferma una destinazione turistica di primo piano, registrando un significativo aumento delle prenotazioni per il periodo di Ferragosto. I dati, rilevati attraverso le Online Travel Agencies (Ota), indicano un incremento del 9,3%, evidenziando un trend positivo che si estende anche alla settimana successiva, dal 17 al 23 agosto, con un ulteriore aumento di 8,8 punti percentuali. Questa marcata crescita è stata favorita sia dalle temperature elevate di questi giorni, sia dalla straordinaria visibilità internazionale generata dalle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le mete più ambite: montagna, laghi e borghi

Tra le destinazioni lombarde, la montagna emerge come la scelta più popolare, con una saturazione media delle strutture ricettive che raggiunge il 73,4% e picchi del 79,9%. Seguono a ruota le incantevoli località dei laghi, che registrano una saturazione del 67,5% con punte del 72,4%, e i suggestivi borghi, che si attestano al 63,6% con massimi del 71%. L'assessore regionale al Turismo, Debora Massari, ha commentato questi risultati, affermando che si tratta di “dati molto positivi che confermano la capacità della Lombardia di intercettare una domanda turistica in continua evoluzione”.

La forza della Lombardia: varietà e valore

Debora Massari ha enfatizzato la forza intrinseca della Lombardia, che risiede nella sua ricca varietà territoriale.

“Montagne, laghi, città e borghi, insieme a cultura, sport ed enogastronomia, ci consentono di offrire esperienze diverse e di essere attrattivi durante tutto l'anno. Milano Cortina ha acceso i riflettori del mondo sulla Lombardia e stiamo continuando a valorizzare quella visibilità”, ha dichiarato l'assessore. Massari ha inoltre sottolineato che, sebbene il “sold out” sia un risultato positivo, l'impegno va oltre le semplici presenze, puntando a incrementare la permanenza dei visitatori e la capacità del settore turistico di generare valore per l'intera filiera, inclusi ricettività, ristorazione, commercio, cultura e servizi. I numeri di Ferragosto, ha concluso, indicano che la domanda è in crescita e che il lavoro intrapreso sta procedendo nella direzione giusta, grazie alla complementarità e all'attrattività dei territori lombardi.

L'Italia leader in Europa: un successo nazionale

In un contesto più ampio, l'Italia si conferma ai vertici del turismo europeo anche per l'estate 2026. Il tasso di saturazione delle Online Travel Agencies (OTA) a livello nazionale raggiunge un notevole 51,2%, superando significativamente paesi competitor come la Spagna (42,8%) e la Francia (32,9%). Le regioni che mostrano i tassi di saturazione più elevati includono il Veneto (57,5%), l'Emilia-Romagna (56,7%), la Provincia autonoma di Trento (55,7%), la Provincia autonoma di Bolzano (54,9%), il Friuli-Venezia Giulia (53,7%), la Sicilia (53,3%) e la Toscana (52,5%). Tra le diverse tipologie di località, le aree lacuali si distinguono con il tasso di saturazione più alto, pari al 54%.

Un ulteriore segnale della crescente domanda internazionale è l'aumento del 17% nelle ricerche di voli per Ferragosto rispetto al 2025.

Il Ministro Gianmarco Mazzi ha attribuito questi eccellenti risultati a un lavoro sinergico e di squadra tra Governo, imprese e operatori del settore, esprimendo orgoglio e ottimismo per il futuro del turismo italiano.