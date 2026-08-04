Ogni anno milioni di persone si riversano sulle coste italiane, ma cresce il numero di viaggiatori che preferisce destinazioni più tranquille. I laghi offrono un mix difficile da trovare altrove: acque limpide, temperature generalmente più piacevoli rispetto alle città, borghi caratteristici e la possibilità di rilassarsi lontano dal turismo di massa. Non a caso, località come il Lago d'Orta, il Lago d'Iseo e il Lago d'Idro stanno conquistando sempre più visitatori in cerca di autenticità.

Bagnella, il gioiello del Lago d'Orta

Nel comune di Omegna, sulla sponda settentrionale del Lago d'Orta, la spiaggia di Bagnella è una delle più apprezzate da chi conosce davvero questo lago.

La località offre un'ampia area verde affacciata sul lago, con una zona attrezzata dotata di servizi, lettini, ombrelloni, bar e possibilità di praticare attività come il noleggio di pedalò. Accanto al lido si trova anche una spiaggia libera con prato e ghiaia, ideale per chi preferisce una soluzione più semplice e immersa nel verde. Prato, ciottoli, acqua trasparente e un ingresso graduale rendono questa spiaggia perfetta anche per le famiglie con bambini.

L'atmosfera è quella tipica del Lago d'Orta: niente grandi folle, acqua limpida, montagne sullo sfondo e una vista che accompagna lo sguardo fino ai borghi affacciati sul lago.

Il Lago d'Orta, dopo un importante recupero ambientale, è oggi considerato tra i laghi balneabili più puliti d'Europa.

La Baia del Bogn, il piccolo paradiso del Lago d'Iseo

Tra le località più spettacolari del Lago d'Iseo si trova un luogo che sembra uscito da un paesaggio nordico: la Baia del Bogn, nel territorio di Riva di Solto.

Qui alte pareti rocciose verticali si tuffano direttamente nelle acque del lago creando una piccola insenatura dall'aspetto selvaggio e scenografico. Il contrasto tra la pietra chiara delle falesie, il verde della vegetazione e le sfumature profonde dell'acqua rende questo angolo del Sebino uno dei luoghi più fotografati della zona.

Il luogo si può ammirare percorrendo il Sentiero dei Bogn, un percorso panoramico affacciato sul lago che permette di osservare da vicino questa particolare conformazione naturale.

È il luogo ideale per chi ama fare un bagno in un ambiente unico, scattare fotografie spettacolari o semplicemente fermarsi ad ammirare un paesaggio che ricorda alcune coste lontane. Non è una classica spiaggia attrezzata: il fascino della Baia del Bogn sta proprio nella sua natura selvaggia.

Baia di Piona, il lato più tranquillo del Lago di Como

Il Lago di Como è famoso in tutto il mondo per le sue ville storiche e i borghi eleganti, ma nella sua parte più settentrionale conserva ancora luoghi dove il turismo di massa sembra lontano. Uno di questi è la Baia di Piona, nel territorio di Colico, una delle zone più suggestive dell'Alto Lario.

Qui il paesaggio cambia completamente: il lago si apre in una grande insenatura circondata dal verde, con una spiaggia caratterizzata da prati e ciottoli, dove rilassarsi con una vista spettacolare sulle montagne che circondano il Lario.

Il fascino di Piona non è soltanto nell'acqua limpida e nella tranquillità della baia, ma soprattutto nella presenza della vicina Abbazia di Piona, uno dei luoghi storici più suggestivi della Lombardia. Il complesso sorge sulla penisola di Olgiasca, che si protende nel lago creando un panorama particolarmente scenografico.

Una giornata a Piona può quindi trasformarsi in un piccolo viaggio: un bagno nelle acque del lago al mattino, una passeggiata panoramica nel pomeriggio e una visita al monastero immerso nel silenzio. È una destinazione ideale per chi cerca un'alternativa alle località più affollate del Lago di Como, senza rinunciare alla bellezza del paesaggio.

Val di Sogno, la baia incantata del Lago di Garda

Sul versante orientale del Lago di Garda, a pochi chilometri dal borgo di Malcesine, si trova una delle baie più suggestive e romantiche del lago: Val di Sogno.

Il nome non è casuale: questo tratto di costa regala un paesaggio da cartolina, con acque limpide, una piccola insenatura protetta e una vista spettacolare sulle montagne che circondano il Garda. La particolare conformazione della baia crea un'atmosfera tranquilla, quasi sospesa, molto diversa dalle località più affollate della sponda gardesana.

Uno degli elementi più affascinanti è la piccola Isola dell'Olivo, uno scoglio ricoperto di vegetazione che emerge poco distante dalla riva e contribuisce a rendere il panorama ancora più suggestivo.

Quando il livello dell'acqua lo permette, è possibile raggiungerla anche camminando sul fondale basso, creando uno scenario davvero particolare.

Val di Sogno è ideale per chi cerca una giornata rilassante senza rinunciare alla bellezza del Lago di Garda: si può fare il bagno nelle acque trasparenti, passeggiare lungo la riva, praticare sport acquatici oppure semplicemente fermarsi ad ammirare il tramonto con il profilo del Monte Baldo sullo sfondo.

Rispetto alle località più famose del Garda, come Sirmione o Desenzano, conserva un'atmosfera più intima e rappresenta una delle mete migliori per chi vuole scoprire un lato più autentico del lago più grande d'Italia.

Spiaggia di Pur, il paradiso verde del Lago di Ledro

Tra montagne, boschi e acque dai colori sorprendenti, la spiaggia di Pur è uno degli angoli più suggestivi del Lago di Ledro, in Trentino.

Lontana dal turismo più caotico delle grandi località lacustri, questa zona conquista per il suo paesaggio naturale: una riva tranquilla dove il verde dei prati e dei boschi si riflette nelle acque limpide del lago, creando un'atmosfera quasi alpina.

La spiaggia è caratterizzata da ampi spazi verdi, zone dove rilassarsi all'ombra degli alberi e un accesso al lago particolarmente piacevole. È una meta ideale per chi cerca una giornata di balneazione immersa nella natura, ma anche per chi ama le attività all'aria aperta: dal kayak al paddle, fino alle passeggiate lungo le rive.

Uno dei punti di forza del Lago di Ledro è proprio la sua dimensione: abbastanza grande da offrire panorami spettacolari, ma abbastanza raccolto da mantenere un'atmosfera intima e rilassante. La zona di Pur rappresenta perfettamente questa anima, con un paesaggio che ricorda più alcune località alpine lontane che una classica destinazione estiva italiana.

A completare l'esperienza c'è la possibilità di visitare il vicino Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, sito riconosciuto come patrimonio UNESCO, che aggiunge un elemento storico e culturale a una giornata trascorsa tra natura e acqua.

Spiaggia di Cannero Riviera, il piccolo borgo sul Lago Maggiore che sembra una cartolina

Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, tra montagne verdi e acque profonde, Cannero Riviera custodisce uno degli angoli più suggestivi del lago.

La sua spiaggia offre un panorama unico: davanti agli occhi si aprono le acque del Verbano, mentre sullo sfondo emergono i celebri Castelli di Cannero, antiche rovine costruite su piccoli isolotti rocciosi che sembrano galleggiare nel lago.

A differenza delle località più conosciute del Lago Maggiore, Cannero mantiene un'atmosfera raccolta e rilassata. La passeggiata sul lungolago, i giardini ricchi di piante mediterranee e la vista sulle montagne creano un paesaggio particolare, dove il clima mite permette la crescita di agrumi e ulivi.

La spiaggia, con tratti di sabbia e ciottoli e acque limpide, è ideale per chi cerca una giornata tranquilla tra bagno, relax e panorami spettacolari. Il momento più suggestivo è il tramonto, quando la luce colora il lago e illumina i profili dei castelli.

Spiaggia di Vantone, il lato selvaggio del Lago d'Idro

Tra Lombardia e Trentino, il Lago d'Idro è una delle destinazioni lacustri meno conosciute e proprio per questo conserva un fascino autentico. Qui, lontano dalla folla che caratterizza altri grandi laghi del Nord Italia, si trova la spiaggia di Vantone, uno degli angoli più apprezzati del bacino.

La spiaggia si distingue per il suo ambiente naturale: un'ampia area verde affacciata su acque limpide, circondata dalle montagne della Valle Sabbia. Il paesaggio è quello di un lago ancora legato ai ritmi della natura, dove il silenzio e la tranquillità diventano parte dell'esperienza.

L'acqua pulita e il fondale che degrada dolcemente rendono Vantone una meta adatta anche alle famiglie, mentre gli amanti dello sport possono dedicarsi a kayak, windsurf e passeggiate lungo le rive del lago.

Uno dei motivi per cui il Lago d'Idro conquista i visitatori è proprio la sensazione di scoperta: rispetto alle località più celebri, qui è ancora possibile trovare spiagge dove rilassarsi senza il sovraffollamento tipico dell'alta stagione.

I laghi italiani, paradiso a portata di mano

Dalla spettacolare Baia del Bogn sul Lago d'Iseo alle acque cristalline del Lago di Ledro, passando per gli scorci romantici del Lago Maggiore, del Lago di Garda e del Lago d'Orta, questi luoghi dimostrano che non serve sempre raggiungere il mare per vivere una giornata da sogno. A volte il paradiso è molto più vicino: basta seguire il profilo di una riva, lasciarsi sorprendere dai colori dell'acqua e scoprire quegli angoli d'Italia dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Le spiagge lacustri hanno infatti un vantaggio unico: permettono di unire il piacere di un bagno rinfrescante alla scoperta del territorio, tra borghi storici, sentieri panoramici, cucina locale e attività all'aria aperta.

Per chi cerca una vacanza lontana dalla folla, i laghi italiani rappresentano una delle alternative più affascinanti dell'estate: piccoli angoli di paradiso dove l'acqua, le montagne e il silenzio creano un'esperienza difficile da dimenticare, anche per il turismo internazionale che rappresenta oltre l'80% delle presenze nelle località a vocazione vacuale.