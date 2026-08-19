Un gatto che attraversa un vicolo bianco affacciato sul mare, uno che dorme all'ombra di una taverna e un altro che aspetta il ritorno delle barche dei pescatori. Potrebbero sembrare semplicemente immagini da cartolina, ma in alcune isole del mondo i felini sono molto più di una presenza occasionale: sono diventati parte della vita quotidiana e, in alcuni casi, persino dell'identità del territorio.

Sono le cosiddette “isole dei gatti”, destinazioni nelle quali la presenza dei felini ha attirato negli anni l'attenzione dei viaggiatori. Il fenomeno è particolarmente curioso perché non nasce necessariamente dal turismo.

In molte di queste comunità i gatti erano presenti da generazioni, legati alla pesca, all'agricoltura o alla necessità di proteggere le scorte dai roditori.

Solo in un secondo momento sono diventati protagonisti di fotografie, reportage e viaggi.

Tra queste isole ce n'è una che, per chi immagina una destinazione estiva, sembra quasi uscita da un film: Syros, nel cuore delle Cicladi. Qui i gatti convivono con gli abitanti e con i turisti tra il mare dell'Egeo, le case neoclassiche di Ermoupoli e i vicoli di Ano Syros.

Dall'altra parte del mondo, in Giappone, il fenomeno assume invece caratteristiche completamente diverse. Tashirojima, nella prefettura di Miyagi, è conosciuta come una delle più celebri Cat Islands del Paese e conserva persino un santuario dedicato ai felini.

Aoshima, nella prefettura di Ehime, è diventata famosa per il rapporto sorprendente tra la popolazione umana e quella felina.

Tre isole lontanissime, tre storie diverse e un protagonista comune: il gatto.

Syros, la Cat Island dal volto mediterraneo

Per cominciare questo viaggio bisogna partire dalla Grecia.

Syros è una delle Cicladi, ma possiede un'identità diversa rispetto alle isole greche più conosciute dal turismo internazionale. La capitale, Ermoupoli, conserva un importante patrimonio architettonico neoclassico, mentre Ano Syros si sviluppa sulla collina con il suo intreccio di vicoli e abitazioni.

Il paesaggio è quello che ci si aspetta dall'Egeo: mare, spiagge, piccoli centri abitati e luce intensa.

Il portale turistico ufficiale dell'isola presenta Syros come una destinazione capace di unire mare, natura, cultura e patrimonio storico. Nel 2026 Ermoupoli celebra inoltre i 200 anni dalla sua fondazione, con iniziative culturali distribuite durante l'anno. Ma c'è un altro elemento che accompagna il visitatore praticamente ovunque: i gatti.

Non sono una semplice attrazione aggiunta per i turisti. Sono parte del paesaggio umano dell'isola e vivono nei pressi delle abitazioni, delle attività commerciali e dei piccoli centri.

Dietro questa presenza così evidente esiste però una realtà molto più complessa.

Quanti sono i gatti di Syros?

Non esiste un censimento completo e aggiornato dell'intera popolazione felina dell'isola, ma Animal Action Greece ha stimato in passato una presenza di circa 3.000 gatti e ha avviato, insieme ai partner locali, un programma finalizzato alla sterilizzazione della popolazione.

L'obiettivo è evitare una crescita incontrollata delle colonie: senza sterilizzazione, infatti, il numero dei gatti può aumentare rapidamente, con il rischio di cucciolate senza cure sufficienti, carenza di cibo e maggiori problemi sanitari. La sterilizzazione viene quindi utilizzata come strumento di tutela, insieme all'assistenza veterinaria, all'alimentazione e alle adozioni, per mantenere le colonie a una dimensione sostenibile e migliorare le condizioni degli animali. L'intento dichiarato è arrivare a sterilizzare il 95% dei gatti dell'isola. Il dato non va però letto come un numero assoluto valido per sempre. Una popolazione di animali liberi cambia continuamente e proprio per questo le associazioni lavorano sulla gestione delle colonie più che sulla semplice conta degli esemplari.

A occuparsi concretamente di molti di questi animali è Syros Cats, organizzazione che opera attraverso programmi di sterilizzazione, alimentazione, assistenza veterinaria e adozione.

Il metodo utilizzato è quello conosciuto come TNR, Trap-Neuter-Return: i gatti vengono presi, sottoposti a sterilizzazione e controlli veterinari e, quando possibile, riportati nel territorio nel quale vivevano.

Per riconoscere gli animali già sterilizzati viene utilizzato anche il cosiddetto ear-tipping, cioè la rimozione di una piccola parte della punta dell'orecchio. In questo modo un gatto già trattato può essere riconosciuto rapidamente senza dover essere catturato nuovamente.

È un dettaglio apparentemente piccolo, ma racconta bene la differenza tra una colonia semplicemente numerosa e una colonia sottoposta a un programma di gestione.

Dietro la cartolina c'è un lavoro quotidiano

Il turista può vedere un gatto addormentato al sole, ma difficilmente immagina cosa accade dietro quella scena.

Un animale può avere bisogno di cure, vaccinazioni, sterilizzazione oppure assistenza dopo un incidente. Le colonie devono inoltre essere alimentate e monitorate.

Nel bilancio relativo al 2025, diffuso nel 2026, Syros Cats ha comunicato di avere effettuato 403 sterilizzazioni nell'arco dell'anno, oltre a numerosi interventi veterinari e vaccinazioni. L'associazione ha inoltre contribuito a trovare una casa per 26 gatti attraverso la propria rete di adozioni.

Numeri che aiutano a capire quanto sia strutturato il lavoro necessario per prendersi cura di una popolazione felina così numerosa.

Ed è proprio qui che la storia di Syros diventa più interessante: il gatto non è soltanto un elemento pittoresco del paesaggio, ma il centro di una vera attività di tutela.

“Vuoi vivere gratis su un'isola greca?”

Nel 2026 Syros ha attirato l'attenzione internazionale anche per una proposta destinata a far sognare gli amanti degli animali: vivere temporaneamente sull'isola aiutando a prendersi cura dei gatti.

L'iniziativa di Syros Cats è stata presentata come un'opportunità di volontariato con alloggio, colazione e utenze inclusi per le persone selezionate. Non si tratta però di un normale lavoro retribuito né di una vacanza gratuita.

Il volontario deve infatti dedicare una parte consistente della giornata alle attività dell'associazione: alimentazione degli animali, pulizia, assistenza quotidiana, socializzazione dei gattini e supporto alle cure veterinarie.

Le informazioni diffuse sul programma indicano un impegno di circa cinque ore al giorno per cinque giorni alla settimana e una permanenza minima di un mese.

La risposta è stata enorme

Le candidature per il programma 2026 sono state chiuse e Syros Cats specifica attualmente sul proprio sito che occorre seguire i suoi canali per conoscere le future opportunità di volontariato.

La formula, raccontata attraverso il titolo accattivante “vivere gratis su un'isola greca”, potrebbe far pensare a una vacanza da sogno. In realtà la parte più interessante è proprio il contrario: chi parte deve lavorare per gli animali.

Il mare e i tramonti arrivano dopo.

Prima ci sono le ciotole da riempire, gli spazi da pulire, i gatti da controllare e, quando necessario, gli animali da accompagnare dal veterinario.

È questa dimensione concreta a rendere l'iniziativa diversa da una semplice operazione turistica.

Syros, dove il gatto convive con la vacanza

Per chi visita l'isola come turista, naturalmente, non è necessario diventare volontario per incontrare i gatti.

La loro presenza è parte della quotidianità. Possono comparire lungo le strade, nei vicoli dei centri abitati, vicino alle abitazioni o nei pressi dei luoghi frequentati dai residenti.

È proprio questa spontaneità a rendere l'esperienza particolare.

Il gatto non è stato inserito in un'area appositamente costruita per il visitatore: è il visitatore a entrare nel suo ambiente.

Per questo anche il comportamento dei turisti diventa importante.

Un animale abituato alla presenza umana non è necessariamente un animale che desidera essere preso in braccio.

Meglio lasciare che sia il gatto ad avvicinarsi e non interferire con le attività delle colonie.

Anche il cibo dovrebbe essere gestito con prudenza. Quando esistono punti di alimentazione organizzati da volontari e residenti, è preferibile rispettare le indicazioni locali anziché improvvisare.

Il fascino di Syros sta proprio nel poter incontrare i gatti nel loro ambiente naturale, non nel trasformarli in un'attrazione.

Dalla Grecia al Giappone

Se Syros rappresenta il volto più mediterraneo delle isole dei gatti, per trovare il fenomeno nella sua forma più celebre bisogna attraversare il mondo e arrivare in Giappone.

Qui esistono diverse isole conosciute con il soprannome di Cat Islands. La Japan National Tourism Organization spiega che in molte di queste realtà la presenza dei gatti è legata alla storia delle comunità locali e, in particolare, alla pesca e alla necessità di proteggere le scorte dai roditori.

La più famosa è probabilmente Tashirojima.

Tashirojima, l'isola dove i gatti sono parte della storia

Tashirojima appartiene alla città di Ishinomaki, nella prefettura di Miyagi. L'isola è diventata famosa a livello internazionale per la sua popolazione felina, ma la presenza dei gatti non è nata con il turismo.

Secondo il Comune di Ishinomaki, sull'isola i gatti erano storicamente legati a due attività importanti: la produzione della seta e la pesca.

I felini venivano utilizzati per proteggere i bachi da seta dai topi e, nel mondo della pesca, erano considerati animali capaci di fornire indicazioni sul comportamento del mare e sulle condizioni meteorologiche.

Il rapporto con i gatti ha assunto nel tempo anche una dimensione spirituale.

Sull'isola si trova infatti il Neko Shrine, un piccolo santuario dedicato ai felini. La tradizione raccontata dall'amministrazione locale narra che un gatto morì accidentalmente durante alcuni lavori. Un pescatore, addolorato per l'accaduto, lo seppellì e costruì un piccolo luogo di culto. Da quella storia è nata una tradizione che ha reso il gatto una figura particolarmente rispettata sull'isola.

Qui, dunque, il gatto non è soltanto un animale presente in gran numero. È diventato parte della memoria culturale del territorio.

Un'isola sempre più vuota di esseri umani

C'è però un'altra storia che accompagna Tashirojima ed è quella dello spopolamento.

La pagina ufficiale del Comune di Ishinomaki, aggiornata nel giugno 2026, indica 42 residenti sull'isola a marzo dello stesso anno.

Il dato restituisce l'immagine di una comunità molto piccola, lontana dai grandi centri urbani giapponesi. Il visitatore trova così un ambiente nel quale la natura, i piccoli insediamenti e i gatti convivono con una popolazione umana ridotta.

La Japan National Tourism Organization continua a presentare Tashirojima come una delle principali destinazioni giapponesi per gli amanti dei felini. L'isola offre anche percorsi nella natura e strutture legate al turismo, tra cui Manga Island, un'area ricettiva ispirata ai manga e caratterizzata da strutture a tema gatto. Anche qui, però, il turismo non può cancellare la fragilità del territorio. Tashirojima rimane una piccola isola e non una grande destinazione turistica costruita per accogliere masse di visitatori.

Aoshima, l'altra grande Cat Island giapponese

Più a sud si trova Aoshima, nella prefettura di Ehime. La sua fama è legata soprattutto a una caratteristica sorprendente: per lungo tempo i gatti sono stati molto più numerosi degli abitanti umani. Anche in questo caso la storia è collegata alla pesca. I gatti venivano utilizzati per tenere sotto controllo i roditori che potevano danneggiare le attività dei pescatori. Con il progressivo declino della comunità umana, però, il rapporto numerico tra persone e felini è diventato sempre più particolare. Aoshima è così entrata nell'immaginario internazionale come una delle più celebri isole dei gatti.

Ma anche qui bisogna fare attenzione ai numeri. La popolazione felina non è un dato immutabile. Le stime variano a seconda del periodo e, soprattutto, negli ultimi anni sono stati realizzati programmi di sterilizzazione. Un reportage di Live Science pubblicato nel 2026 descriveva l'isola come una comunità con circa 80 gatti e soltanto una manciata di abitanti umani, evidenziando anche il progressivo invecchiamento della popolazione felina. La fotografia di Aoshima, dunque, è molto diversa da quella di una località turistica tradizionale.

Il lato meno romantico delle isole dei gatti

Le immagini di Aoshima e Tashirojima hanno contribuito a creare il mito delle Cat Islands, ma dietro la fama esiste una questione molto seria: chi si occuperà degli animali quando gli esseri umani continueranno a diminuire?

Aoshima rappresenta in modo evidente questo problema. Il Guardian ha raccontato nel 2024 la situazione dell'isola, mettendo in evidenza il progressivo invecchiamento della popolazione umana e felina e la trasformazione della comunità.

È un aspetto che spesso scompare nelle fotografie virali. Il numero dei gatti, quindi, non è necessariamente un indicatore del loro benessere.

Quando una comunità diventa una destinazione

Syros, Tashirojima e Aoshima hanno seguito percorsi differenti, ma condividono una trasformazione: la loro particolare relazione con i gatti è diventata parte della loro immagine turistica.

È un fenomeno interessante perché, in origine, nessuna di queste isole è stata progettata come destinazione per gli amanti dei felini.

A Syros i gatti fanno parte delle comunità locali e il lavoro delle associazioni cerca di garantire una gestione sostenibile delle colonie.

A Tashirojima la presenza dei gatti è legata alla storia della pesca e della sericoltura e ha assunto anche una dimensione spirituale.

A Aoshima il fenomeno è invece inseparabile dallo spopolamento dell'isola.

Il turismo è arrivato dopo.

E proprio questa sequenza è importante: prima vengono le comunità e gli animali, poi la fama internazionale.

Il ruolo dei social network

Le immagini hanno naturalmente accelerato tutto.

Un'isola piena di gatti è un soggetto perfetto per Instagram, TikTok, Pinterest e altri social: è immediatamente riconoscibile, suscita curiosità e permette di raccontare una destinazione in una sola fotografia.

Il rischio è però quello di semplificare realtà molto più complesse. La fotografia di un gatto circondato da altri felini può far sembrare Aoshima un gigantesco rifugio a cielo aperto. Un'immagine di un gatto davanti alle case bianche può trasformare Syros in una sorta di “isola felina” costruita per i turisti. Nessuna delle due rappresentazioni racconta tutta la storia.

Il vero elemento interessante è proprio il rapporto tra animali, comunità e territorio.