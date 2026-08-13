Il Piemonte è leader nazionale nella crescita del turismo, con un incremento del 9,9% nelle presenze turistiche a luglio rispetto al 2025. Un dato che sfiora la doppia cifra e lo pone al vertice.

La media nazionale di luglio è stata del +4,4% per le presenze e +4,5% per gli arrivi. Tra le migliori performance seguono Marche (+8,2%), Calabria (+7,8%), Friuli-Venezia Giulia (+7,8%), poi Abruzzo, Lombardia e Puglia. L’assessore regionale al Turismo, Paolo Bongioanni, ha confermato che tali risultati rafforzano l'andamento positivo del primo semestre 2026, dove il Piemonte è terzo in Italia per crescita, con un +8,5% di arrivi e un +9,6% di presenze, dietro Calabria e Umbria.

Performance e Impatto

Nei piccoli comuni piemontesi, si è registrato un +9,8% di presenze nel primo semestre 2026, posizionando la regione terza in Italia, dopo Calabria (+12,1%) e Abruzzo (+10,9%). Rilevante l'impatto economico delle sagre: 700 milioni di euro di spesa organizzativa hanno generato 2,1 miliardi di indotto e circa 10.500 occupati.

Flussi e Strategie

Le statistiche sulla crescita del turismo piemontese, da Alloggiati Web, mostrano un incremento del 9,22% negli arrivi nel primo semestre 2026, confermando il terzo posto in Italia. La componente internazionale di turisti è dinamica, con un aumento a due cifre del 10,38%, superando la media nazionale del 6,45%.

L’assessore Bongioanni ha attribuito i successi a un "sistema di azioni" per promozione internazionale, brand Piemonte e integrazione tra agroalimentare, vini e offerta turistica.

Campagne di comunicazione estive sono state lanciate sulle reti nazionali per incentivare i flussi turistici di medio e corto raggio. Previste azioni promozionali imponenti per le rotte globali, come la presentazione di agroalimentare e vino piemontese a 'Summer Fancy Food' a New York, settori straordinari traini turistici.