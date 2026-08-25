Olbia si afferma come nuova e strategica meta per i collegamenti diretti tra Stati Uniti e Sardegna. A partire dal 27 maggio 2027, United Airlines, una delle principali compagnie aeree americane, attiverà una rotta senza scali che unirà l’aeroporto di Newark Liberty International (EWR), situato nello Stato del New Jersey, all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Questo nuovo servizio sarà operato con tre frequenze settimanali, impiegando moderni aerei Boeing 767‑300ER, garantendo così una maggiore capacità e comfort per i passeggeri.

L’aeroporto di Newark Liberty International, posizionato a circa 50 minuti da Manhattan, rappresenta un hub cruciale per i voli intercontinentali, facilitando l'accesso a un vasto bacino di utenza.

L’annuncio di questo significativo collegamento è stato ampiamente divulgato attraverso i canali social della compagnia, supportato da robuste campagne promozionali. Il volo diretto Newark‑Olbia si inserisce in un ambizioso piano di espansione internazionale di United Airlines, che vede lo scalo gallurese al centro di un crescente interesse da parte di diverse compagnie aeree statunitensi. Questa mossa segue l’avvio, nel maggio precedente, di un altro importante collegamento diretto tra New York JFK e Olbia, consolidando ulteriormente la presenza americana sull'isola.

Nuove rotte e opportunità di viaggio

I biglietti per la tratta Newark‑Olbia sono già disponibili per la prenotazione attraverso i canali ufficiali e l’applicazione mobile di United Airlines.

Questo collegamento no‑stop rappresenta un’opportunità senza precedenti per i viaggiatori statunitensi, consentendo loro di raggiungere direttamente la Gallura e l’intera Sardegna senza la necessità di scali intermedi in altri aeroporti europei, ottimizzando i tempi di viaggio e migliorando l'esperienza complessiva. L’approdo a Olbia è parte integrante di un più ampio pacchetto di dieci nuove destinazioni internazionali che United Airlines ha introdotto tra Europa e Asia per il 2027, evidenziando la crescente attrattiva dell'isola nel panorama turistico globale.

Il nuovo servizio fa parte della più ampia espansione internazionale mai annunciata dalla compagnia. Questo piano include l’introduzione di nuove rotte verso città di grande richiamo come Okinawa (Giappone), Tolosa (Francia), Lussemburgo, Marsiglia (Francia), Ibiza (Spagna), Valencia (Spagna), Terceira (Portogallo), Lubiana (Slovenia) e Catania (Sicilia, Italia).

United Airlines si distinguerà come l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti verso ben otto di queste destinazioni, rafforzando la sua posizione di leader nei collegamenti transatlantici e intercontinentali. L’espansione coinvolge anche l’introduzione di nuovi aeromobili all'avanguardia, come l’A321XLR, progettati per servire alcune delle nuove rotte internazionali con maggiore efficienza e comfort.

Diplomazia e partenariato strategico

La presentazione ufficiale di questo nuovo e significativo collegamento aereo coincide con un’importante visita in Sardegna dell’ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman J. Fertitta. L’ambasciatore incontrerà i rappresentanti della stampa regionale a Porto Cervo, nell'ambito del Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour.

Questo tour è un evento celebrativo in occasione del 250° anniversario dell’Indipendenza americana e ha l’obiettivo primario di valorizzare e rafforzare il partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Il potenziamento dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi è un elemento chiave di questa collaborazione, facilitando non solo il turismo ma anche gli scambi culturali ed economici.