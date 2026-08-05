Il centro storico di Verona ha quasi raggiunto la soglia di un milione di turisti nel mese di luglio, registrando ben 916.500 visitatori. Questo dato rappresenta una netta crescita rispetto ai 725mila di giugno e conferma un trend positivo anche in confronto ai mesi precedenti, che avevano visto 894mila presenze a maggio e 895mila ad aprile. Le cifre emergono dal sistema di monitoraggio di Confcommercio Verona, sviluppato in collaborazione con VeronaUp, che analizza i flussi turistici nell'ansa dell'Adige tramite informazioni anonime derivanti dalla telefonia mobile.

L'attrattiva internazionale: quasi il 60% dei visitatori è straniero

A luglio, la componente internazionale ha dominato i flussi turistici, con gli stranieri che hanno costituito quasi il 60% del totale, pari a 546mila presenze. La Francia si conferma il principale mercato estero, superando i 66mila visitatori, seguita da Regno Unito e Germania. Numeri significativi sono stati registrati anche da Polonia e Danimarca. Gli Stati Uniti, con oltre 41mila presenze, si affermano come il principale mercato extraeuropeo. Tra gli altri mercati extraeuropei di rilievo figurano Brasile, Giappone, Russia e Arabia Saudita, i cui contributi, sebbene più contenuti, rafforzano la dimensione globale della destinazione veronese.

I saldi estivi: motore di attrattività e forte presenza straniera

L'impatto dei saldi estivi si è rivelato significativo: nei primi dieci giorni, dal 4 al 13 luglio, il centro storico di Verona ha accolto 387mila visitatori. L'analisi, condotta da Confcommercio Verona su dati di telefonia mobile, ha evidenziato che quasi la metà di questi, il 49,1%, proveniva dall'estero. Tra i Paesi di provenienza più rappresentati si annoverano Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Germania, Danimarca, Polonia e Paesi Bassi. Questo dato sottolinea la forte attrattività internazionale della città, anche in concomitanza con gli appuntamenti commerciali stagionali.

Profilo dei visitatori: tra alto spendenti e fasce d'età

Un'ulteriore analisi sui flussi turistici durante i primi giorni dei saldi estivi rivela interessanti dettagli sul profilo dei visitatori. Il 30,5% rientra nella categoria degli "alto spendenti", mentre il 18,8% appartiene alla fascia "low spending". Per quanto riguarda le fasce d'età, il gruppo più consistente è quello tra 55 e 64 anni (22%), seguito da vicino dalla fascia 45-54 anni (20%). Anche i più giovani sono ben rappresentati, con il 17% nella fascia 25-34 anni, e gli over 65 costituiscono il 15%. Questi dati complessivi evidenziano la diversità del pubblico che anima il centro storico di Verona nel periodo estivo, contribuendo alla sua vivacità.