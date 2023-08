Veronica Ursida tramite il suo account Instagram ha raccontato ai suoi follower di essere stata vittima di un brutto episodio avvenuto presso la stazione centrale di Milano. Domenica 20 agosto, l'ex dama di Uomini e donne dopo essere scesa da un treno ad alta velocità è stata circondata da tre uomini che volevano aggredirla nell'indifferenza generale

Il racconto dell'ex dama

In una serie di stories su Instagram, Veronica Ursida ha raccontato lo spiacevole episodio di cui è stata vittima alla stazione centrale di Milano. Tutto è iniziato dopo essere scesa da un treno alta velocità, mentre stava raggiungendo il binario da dove sarebbe partito il treno regionale con destinazione Alassio.

A un certo punto ha notato tre uomini che dopo averla guardata si sono detti qualcosa fra di loro: “Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo. Questa è stata la mia reazione. Io non so se mi volevano fare violenza, non so se mi volevano derubare, non lo so".

Dopo essere salita sul treno, l'ex volto del dating show ha raccontato di essere ancora sconvolta in quanto avrebbe sventato una violenza o un furto. Sebbene al binario fossero presenti numerose persone, nessuno si è accorto di quello che stava accadendo: "Sinceramente ancora tremo e sono schifata". La diretta interessata ha precisato che al binario c'era molta vigilanza poiché il treno attraversava il confine di Stato e quindi era necessario il controllo dei documenti ma nonostante tutto nessuno ha notato l'episodio di cui è stata vittima.

Una volta iniziato il viaggio verso la meta di vacanza prescelta, l'ex dama ha detto di non vedere l'ora di arrivare in hotel e dimenticare al più presto quanto accaduto.

Uomini e Donne: Veronica non tornerà nel programma

Veronica Ursida si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne. In un'intervista rilasciata al portale Tag24, l'ex dama ha spiegato che non tornerà sotto i riflettori per cercare l'amore poiché è felicemente fidanzata.

Guardando indietro ha descritto il periodo vissuto nel programma di Maria De Filippi come una vera e propria rinascita: arrivata nel dating show aveva alle spalle una relazione difficile che l'aveva portata ad avere una forte depressione. Dunque, cercava in tutti i modi di intraprendere una nuova liaison per dimenticare il passato e avere una rivalsa personale.