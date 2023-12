La società di trasporto ferroviario Italo ha attualmente in corso una campagna di recruiting finalizzata all'assunzione di nuovo personale per lavori a bordo dei treni e in ufficio. Nel dettaglio le selezioni hanno a oggetto le seguenti figure professionali: hostess e steward di bordo, macchinista, contabile junior e senior. Le domande vanno presentate online.

Italo: hostess e steward di bordo

Hostess e steward di bordo sono ricercati da Italo per garantire l'assistenza e le informazioni necessarie ai viaggiatori, nonché l'ordine, il decoro e il servizio di catering all'interno dei treni.

Per candidarsi a questo ruolo è richiesto il possesso di almeno un diploma o di una qualifica professionale, di un' esperienza precedente in lavori a contatto con il pubblico e della conoscenza dell'inglese. In via facoltativa verranno valutati anche coloro che abbiano un'esperienza di almeno due anni nel campo del turismo o della ristorazione.

Una volta selezionato, il candidato dovrà frequentare un percorso formativo di tre settimane, al termine del quale gli verrà offerto un contratto di somministrazione.

Il nuovo personale di bordo dovrà svolgere turni di lavoro, anche nei festivi, presso le sedi di Roma (candidature entro il 14 febbraio), Venezia (sono presenti due annunci, uno scade il 16 marzo, l'altro il 17 febbraio) o Milano (domande entro il 13 febbraio).

Sono previste diverse trasferte.

Il macchinista

Il macchinista che verrà assunto da Italo dovrà condurre dei treni altamente tecnologici, pertanto la società fornirà la formazione necessaria a conseguire le abilitazioni per la conduzione di questi specifici mezzi.

In generale, il candidato ideale dovrà avere un qualsiasi diploma, la licenza europea e il certificato complementare B in corso di validità, nonché almeno un anno di esperienza come primo agente di condotta.

Le sedi di lavoro potranno essere Roma o Milano, si lavorerà anche di notte e nei festivi.

Il contabile junior

Il contabile junior che verrà assunto dal gruppo dovrà occuparsi della contabilità di costi, ricavi e voci patrimoniali, della chiusura mensile dei conti e collaborerà alla stesura del bilancio.

La selezione è aperta a chiunque abbia un diploma di ragioneria o una laurea economica, la conoscenza della partita doppia e dei principi contabili internazionali, nonché dell'inglese e del pacchetto Office.

Verranno valutati positivamente coloro che abbiano almeno un anno di esperienza nel campo.

Il luogo di lavoro sarà a Roma, il candidato scelto percepirà uno stipendio adeguato alle competenze possedute.

L'addetto alla contabilità senior

L'addetto alla contabilità senior che verrà assunto da Italo si occuperà del controllo dei conti economici e patrimoniali, dell'elaborazione dei bilanci mensili e annuali, delle scritture contabili che precedono la chiusura dei conti, dei report necessari alla direzione, nonché dovrà relazionarsi con le società di revisione.

L'azienda richiede dei candidati in possesso di una laurea economica, di almeno quattro anni di esperienza nel ruolo, di un'ottima conoscenza dei principi contabili e del programma SAP FI/MM, nonché dell'inglese e della suite Office.

Il soggetto assunto lavorerà a Roma e percepirà una retribuzione proporzionale al livello di esperienza.

L'invio le domande online per Italo

Per inviare le domande online e partecipare a queste Offerte di lavoro occorre innanzitutto digitare "Italo lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il link al portale aziendale del lavoro.

Al suo interno comparirà l'elenco delle attuali offerte di lavoro, bisognerà poi scegliere la posizione preferita e seguire le istruzioni indicate per candidarsi.