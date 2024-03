Le stelle si dispongono nel firmamento come guide silenziose, movimentando la giornata di ciascun segno zodiacale attraverso l'oroscopo di domani 9 marzo. In questa danza cosmica con Luna in Pesci, ogni segno si trova immerso in un universo di possibilità e sfide, oltre che in un intreccio sottile tra cielo e terra. Gli ultimi classificati dovranno affrontare una sinistra giornata costellata di ostacoli per il Toro e di noia per il Gemelli. Gongolano, invece, Bilancia e Acquario che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica.

Giornata negativa per gli ultimi classificati

12) Toro: La giornata si annebbia di sinistri ostacoli. Chi è single si sente preda di un turbinio di afflizioni sentimentali. Non andrà meglio alle coppie, poiché si prospettano ore di discussioni e possibili recriminazioni: proprio non riuscite ad andare d'accordo. È tempo di riflettere sui propri fallimenti, cercando di aggiustare la rotta. Non permettere che la debolezza fisica abbia la meglio, curate l'alimentazione, muovetevi di più e riposate adeguatamente.

11) Scorpione: Ultimamente siete un po' scoraggiati e disperati. Forse avete perso il sonno oppure qualcosa vi ha svuotato. Non chiudete il cuore al vostro partner o a quell'amicizia fidata, altrimenti finireste per affrontare ogni ostacolo in solitaria.

10) Vergine: In giornata vi sentirete preoccupato e straziato. Non annientate ogni spazio di pace e non sovraccaricate voi stessi e il vostro partner di pessimismo. Lavorate su quelle cose che non vi piacciono e fate in modo di ritornare in carreggiata. Approfittate del momento per sottoporvi a esami medici e prendetevi cura del vostro corpo.

9) Gemelli: Un cupo cielo questo. Potreste avvertire un senso di vuoto e noia. Forse avete chiuso le porte della comunicazione con il vostro partner o un familiare, e questo non ha fatto altro che generare un oceano di fraintendimenti. Lavoro e pressione possono consumarvi tutte le energie in questa giornata, cercate di non strapazzarvi.

Segni con un sabato nella norma

8) Pesci: Nell'abbraccio del firmamento si accende una fiamma di romanticismo e passione. I single potrebbero sperimentare un amore travolgente, mentre le coppie trovano spazio per ravvivare il loro legame. Seguite l'istinto sul fronte lavorativo e coltivate la fede in voi stessi. Concentratevi sul vostro equilibrio spirituale per trovare la via verso il benessere.

7) Ariete: Sotto l'influsso celeste, il destino potrebbe riservare incontri sorprendenti ai cuori solitari. Le coppie sono chiamate a rafforzare il loro legame attraverso una comunicazione aperta. Siate pronti a cogliere al volo le opportunità lavorative, mantenendo un equilibrio tra impegno e riposo per evitare lo stress eccessivo.

6) Cancro: È il momento di ascoltare le vostre esigenze interiori e prendervi il tempo necessario prima di iniziare nuove relazioni. Collaborare con gli altri e lavorare in sinergia è la chiave per il successo. Concentratevi sulla vostra salute mentale per migliorare il vostro benessere complessivo.

5) Sagittario: Chi si trova solo potrebbe attraversare periodi altalenanti di motivazione. Aprite il dialogo con il vostro partner per superare gli ostacoli. Potrebbe esservi offerta l'opportunità di viaggiare per lavoro, fate attenzione a non eccedere con alcol e fumo.

I primi classificati del giorno

4) Leone: Tra le pieghe dell'universo digitale o attraverso legami amicali, i single potrebbero fare incontri intriganti.

Le coppie possono pianificare con serenità il loro futuro insieme. Non lasciatevi abbattere dagli ostacoli, ascoltate i segnali del vostro corpo e riposate quando necessario.

3) Capricorno: Si prevede un periodo di stabilità e sicurezza per i sentimenti. Chi è solo potrebbe imboccare il sentiero di una relazione seria e duratura. L'energia vitale pervade la vostra esistenza, regalandovi un senso di equilibrio e vigore.

2) Acquario: Sensazioni di ribellione e desiderio di indipendenza possono agitare i vostri pensieri. Per coloro che sono soli, la strada dell'amore senza confini potrebbe essere la risposta. Parlate con il vostro partner della necessità di libertà e indipendenza. Ascoltate le vostre aspirazioni e, se necessario, intraprendete cambiamenti per il vostro benessere.

1) Bilancia: È un cielo di grande armonia e romanticismo. Se siete single potreste vivere una favola d’amore. Se siete in coppia è un buon momento per fare progetti a lungo termine. Potreste avere l’opportunità di cambiare lavoro o iniziare un nuovo progetto.