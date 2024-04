L'oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 aprile è pronto. Per il Toro ci saranno novità in amore, mentre i Gemelli possono valutare delle nuove idee e prospettive di lavoro. Di seguito approfondiamo i dettagli con la classifica settimanale.

L'oroscopo settimanale: sfide per Pesci

1° Toro: grandi novità vi attendono nelle giornate di questa settimana. L'affinità amorosa potrebbe salire alle stelle, mentre si prospettano guadagni che potrebbero valorizzare al meglio il tuo investimento. Farete largo uso della vostra sincerità e della vostra capacità di dialogare, soprattutto con la famiglia.

Ritroverete un a amicizia che è andata perduta tanto tempo fa.

2° Gemelli: scoprirete nuove prospettive di lavoro e idee che magari non avete mai considerato prima d'ora. Nella coppia troverete una complicità che vi farà stare bene, non soltanto con la persona amata ma pure con voi stessi. Anche nelle altre relazioni interpersonali le cose andranno bene.

3° Capricorno: la perspicacia non vi mancherà affatto, meno che mai sul lavoro. Vi sentirete molto più liberi di dialogare e di scambiare idee con i colleghi, incentivando la creatività. L'amore non mancherà nella vostra vita quotidiana, soprattutto se siete ancora agli albori di una relazione che si prospetta molto sincera e romantica.

4° Pesci: sarà una settimana di sfide che ritorneranno, ma che sarete pronti di affrontare, ed anche con una bella dose di entusiasmo.

Darete tutti voi stessi nella risoluzione dei problemi sia sul lavoro che in famiglia. Farete nuove amicizie inaspettate, così come riceverete delle svolte significative sul lavoro.

Regali per la Vergine

5° Vergine: la settimana che si aprirà ora davanti ai vostri occhi potrebbe essere piena di regali per la vostra situazione finanziaria.

Comportarvi in modo adeguato sia sul lavoro che nella vita privata avrà ripercussioni positive per l vostra mente. Grazie a collaborazioni vincenti, sarete sempre sulla cresta dell'onda.

6° Scorpione: una bella vivacità ed energia sul lavoro potrebbe darvi una spinta ulteriore per intraprendere una avventura con i fiocchi, che magari potrebbe portarvi molto lontano.

La stabilità in famiglia potrebbe incentivare il dialogo, anche per questioni di cui siete sempre stati restii a parlare. Il rapporto con il partner sarà sempre più roseo.

7° Cancro: questa settimana ci sono molti affari in vista, ma sta a voi concretizzarli. L'amore potrebbe giocare una carta abbastanza difficile, pertanto non cercate di forzare la mano laddove la situazione sembra davvero molto complicata. Concentrarvi sulle amicizie invece potrebbe essere stimolante.

8° Acquario: dovrete fare attenzione a non spendere troppo denaro. Potreste avere qualche piccola delusione dalle amicizie, ma non sarà poi così traumatico come potrebbe sembrare in un primo momento. Il lavoro procederà come al solito, ma la mancanza di novità potrebbe essere molto pesante per la vostra personalità frizzante.

Rallentamento per Bilancia

9° Bilancia: la fatica in eccesso non vi aiuterà sul piano fisico, ma anche il nervosismo potrebbe salire vertiginosamente. In amore potreste essere alquanto freddi e distanti, ma molto probabilmente le vicende precedenti vi hanno insegnato qualcosa di spiacevole.

10° Ariete: i sentimenti saranno accantonati in vista di problematiche che concernono il lavoro. Purtroppo le spese potrebbero intensificarsi e portarvi a fare molti sacrifici, ma state certi che verranno ampiamente ripagati dalla famiglia. Il weekend si prospetta sereno e privo di litigi e confusione.

11° Leone: finalmente avrete una pausa prolungata dalle faccende lavorative, ma allo stesso tempo un impegno antecedente potrebbe non essere ripagato come è doveroso.

Con il partner sarete destinati a non comprendervi nel modo migliore. I progetti in corso potrebbero subire una battuta d'arresto.

12° Sagittario: è possibile che vi sentiate giù di corda e sarà difficile ristabilire dei livelli di umore positivi e accettabili. Il lavoro potrebbe ulteriormente appesantirvi e darvi qualche grattacapo. Evitate gli sforzi che potrebbero mettere a repentaglio il vostro stato psicofisico.