Prosegue l'appuntamento con la Serie TV Che Dio ci aiuti 6 e giovedì 14 gennaio andrà in onda la terza delle dieci puntate previste in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla trama rivelano che ci saranno delle novità importanti legate a Nico e Monica che torneranno di nuovo a riavvicinarsi dopo la loro passata love story finita male. Occhi puntati anche su suor Angela che dovrà fare i conti con la presenza "ingombrante" di Erasmo.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata 14 gennaio 2021

Nel dettaglio, suor Angela riuscirà ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non sa se dire la verità o meno al ragazzo.

Come si comporterà la suora?

Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti.

E poi ancora Monica si convincerà di essere malata ma Nico sottovaluterà i suoi sintomi e forse, alla fine, sarà costretto a ricredersi.

Nico e Monica si riavvicinano: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6 del 14 gennaio

Tuttavia, la situazione che si è venuta a creare finirà per determinare un nuovo riavvicinamento tra Nico e Monica. Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 14 gennaio su Rai 1, infatti, rivelano che Nico cercherà di stare vicino a Monica anche se la diagnosi medica che le è stata data, non sembrerà turbarla più di tanto e la ragazza proseguirà la sua vita.

E poi ancora gli spoiler dei prossimi episodi della fiction raccontano che un bambino verrà abbandonato all'interno della casa-famiglia. Una "sorpresa" che spiazzerà moltissimo Erasmo, che resterà colpito dal caso di questo bambino e deciderà di aiutare suor Angela nella risoluzione del caso, sperando che possano rintracciare la vera madre.

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda domenica 10 gennaio 'contro' Barbara D'Urso

In attesa di vedere in onda la terza puntata prevista per il 14 gennaio su Rai 1, vi ricordiamo che la fiction tornerà in onda anche domenica 10 gennaio sempre in prima serata. Alle ore 21:30, così come confermato dalla Guida Tv ufficiale Rai, andrà in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda eccezionalmente nel giorno di festa.

La serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, quindi, dovrà vedersela in prime time con il ritorno di Live - Non è la D'Urso, il talk show serale condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5 proprio il 10 gennaio 2021 dopo la sosta per il periodo natalizio. Chi riuscirà ad avere la meglio? La fiction con suor Angela e suor Costanza riuscirà a battere i talk di spettacolo e attualità di Canale 5? Lo scopriremo nei prossimi giorni.