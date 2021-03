Cresce l'attesa per la fase serale di Amici 20, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno andrà in onda nella prestigiosa fascia del prime time di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la messa in onda dello show in tv, rivelano che la prima puntata andrà in onda sabato 20 marzo in rigorosa diretta televisiva. Tra C'è posta per te e l'inizio di Amici, quindi, non ci sarà nessuna settimana di stacco e la De Filippi si ritroverà così a presidiare la fascia del sabato sera anche per tutta la stagione primaverile. E, le novità della fase serale di Amici 20, non mancheranno.

Il retroscena sull'atteso serale di Amici 20: probabile ritorno di Emma e Alessandra Amoroso

In queste ore, infatti, possiamo svelarvi in anteprima un retroscena sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi che ha a che fare con due artiste che sono state lanciate dalla scuola più famosa del piccolo schermo.

Trattasi di Emma Marrone e Alessandra Amoroso che quest'anno ha scalato le classifiche di vendita con il brano "Pezzo di cuore" e che potrebbero tornare ad avere un ruolo importantissimo all'interno delle dinamiche delle fase serale di Amici 20.

Del resto, quella di quest'anno sarà un'edizione molto importante per la trasmissione della De Filippi, proprio perché si festeggeranno i primi vent'anni di messa in onda, costellati da grandissimi successi dal punto di vista auditel e non solo.

Emma e Alessandra potrebbero tornare da 'mamma Maria' ad Amici 20

E così, sembrerebbe che la De Filippi possa decidere di festeggiare questo ventennale richiamando ad Amici, le due cantanti che hanno ottenuto maggior successo grazie al talent show e che ormai sono diventate due artiste a tutti gli effetti, affermatissime nel panorama musicale.

Sia Emma che Alessandra Amoroso, tra l'altro, quest'anno saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2021 di Amadeus nelle vesti di super ospiti.

A partire da sabato 20 marzo, invece, per loro potrebbero riaprirsi di nuovo le porte del talent show della De Filippi. Ma in quali vesti? Emma e Alessandro potrebbero essere giudici del serale ma anche coach dei concorrenti in gara.

Gli ascolti di Amici 20 volano al sabato pomeriggio

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le altre novità della fase serale di Amici 20, va detto che quest'anno la trasmissione parte con dei risultati d'ascolti decisamente molto significativi registrati al sabato pomeriggio.

La media, infatti, risulta essere superiore ai 3,5 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 21 e il 23% Numeri che hanno permesso al talent show della De Filippi di avere la leadership indiscussa della propria fascia oraria, portando la rete ammiraglia Mediaset a toccare picchi superiori al 25% durante la messa in onda.