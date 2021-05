Venerdì 30 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa l'ultima puntata di Felicissima sera. Come anticipato dai conduttori Pio e Amedeo, in puntata sarebbero state sdoganate alcune parole che ormai sono state bandite per il "politicamente corretto". Il monologo sugli omosessuali è finito al centro delle polemiche: Stefania Orlando, il vice presidente dell'Arcigay e Aurora Ramazzotti hanno commentato in modo negativo.

L'episodio incriminato

Nelle anticipazioni di Felicissima sera, Pio e Amedeo avevano avvertito i telespettatori che avrebbero utilizzato parole ormai bandite sul piccolo schermo.

Durante uno dei monologhi, il duo comico ha esordito: "Non si può più dire la parola r....., devi per forza dire 'gay'". L'intento dei conduttori era quello di spiegare che non sarebbe la parola a procurare un danno psicologico, ma il modo in cui viene detta.

Il commento di Orlando

Il monologo del duo comico non è passato inosservato a Stefania Orlando. La showgirl romana ha voluto esprimere il suo punto di vista in merito ai termini giudicati "politicamente scorretti". La diretta interessata ha chiosato: "Ma cosa ne sanno gli uomini bianchi del disagio che possono provare gli uomini neri nell'essere chiamati ne....".

Stefania si è posta la stessa domanda nei confronti delle persone omosessuali: "Che ne sanno gli uomini eterosessuali del disagio che provano gli uomini gay nell'essere chiamati fr...

?".

'Ci siamo stancati'

A fare eco al pensiero espresso da Stefania Orlando, ci ha pensato il vice presidente dell'Arcigay di Roma. Pietro Turano ha spiegato a Fanpage.it che Pio e Amedeo hanno spacciato per un discorso "rivoluzionario" quello che sarebbe un monologo banale. Il diretto interessato ha precisato che non è questione di irritabilità, ma di poca sopportazione: "Ci siamo stancati di sentir parlare di noi in tv da 40 anni sempre e solo in questo modo".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Secondo Turano, sarebbe inaccettabile contestare il Gay Pride. Pio e Amedeo, infatti, hanno affermato che loro non si sognerebbero mai di fare un "Etero Pride", Turano ha precisato che il paragone non sarebbe attinente poiché gli eterosessuali non sono mai stati discriminati dal punto di vista sentimentale.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha definito Pio e Amedeo "presuntuosi". Il motivo? Nessuno dovrebbe essere in grado di stabilire cosa sia giusto e sbagliato in una battaglia. Secondo la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, solo chi realmente prova un certo disagio o una certa paura può stabilire una parola sia offensiva o meno nei suoi riguardi. La ragazza ha spiegato di non volere affatto sentire le parole utilizzate dal duo di comici, perché potrebbero essere offensive.

Nonostante l'intento di Pio e Amedeo fosse quello di invitare la gente a pesare le parole, l'opinione pubblica si è spaccata.