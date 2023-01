Sono successe tante cose nel corso della registrazione di Amici del 25 gennaio. Secondo le anticipazioni Samu è ancora in sospeso perché la sua sfida non si è svolta per mancanza di uno sfidante da contrapporgli. I professori non hanno assegnato nuove maglie del serale: Piccolo G e Paky hanno ricevuto un "no" nonostante siano arrivati primi nella gara. Forti tensioni tra Celentano-Todaro-Gianmarco per un compito e molte riconferme come la vittoria di Mattia nella prova Tim.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

Le anticipazioni trapelate dagli studi di Amici al termine delle riprese del 25/01 hanno spiazzato i telespettatori.

Nella classe di ballo c'è stata una piccola "rivoluzione" a causa di verdetti inaspettati che hanno emesso Raimondo ed Emanuel Lo.

Todaro ha deciso di sostituire Samuel con un ragazzo che ha adocchiato ai provini nei giorni scorsi: il giovane danzatore ha dovuto lasciare il posto ad Alessio, un esperto nel genere hip-hop. La maestra Celentano, però, ha promesso all'ormai ex allievo una borsa di studio che farà di tutto per dargli l'opportunità di ottenere una borsa di studio per l'Accademia di Monaco di Baviera, dove potrà crescere e migliorare il suo talento.

La seconda eliminata del giorno è Vanessa. La giovane aveva ottenuto un banco all'inizio del 2023, ma Emanuel Lo ha deciso di non riconfermarla.

Nessuna maglia oro per i ragazzi di Amici

Gli spoiler della registrazione di Amici del 25 gennaio, riguardano anche una nuova lite che c'è stata in studio tra Todaro e Celentano. I due docenti di danza si sono scontrati a lungo sul compito che Todaro ha dato a Gianmarco durante la settimana, una prova proibitiva che la maestra Celentano ha criticato aspramente.

Anche l'allievo ha discusso con l'insegnante di latinoamericano, al quale ha detto che con quella coreografia non intendeva farlo crescere, ma voleva solo punzecchiare la collega.

Paky, che è entrato nella scuola nella scorsa puntata, ha vinto la gara del giornom ma la sua professoressa ha detto "no" al suo passaggio al serale.

Ottimi piazzamenti anche per Maddalena, Samu e Mattia: quest'ultimo si è aggiudicato la prova Tim per l'ennesima volta e per questo ha potuto fare un'esibizione in più rispetto ai compagni di classe.

Federica a rischio ad Amici

Alcuni cantanti e ballerini hanno potuto partecipare a delle gare speciali per aggiudicarsi dei premi. Samu ha battuto i compagni e ha vinto una performance per World of dance, Wax ha convinto un regista a realizzare il video della sua nuova canzone.

Il ragazzo però non ha brillato nella gara cover: Anna Pettinelli, Rocco Hunt e Alex Britti hanno messo il giovane all'ultimo posto e Arisa ha un po' protestato per questo.

I tre giudici, invece, sono stati conquistati dall'esibizione di Piccolo G.

Il titolare del team Zerbi ha superato tutti e si è classificato primo, davanti ad Angelina. Rudy, però, ha detto no a Maria quando gli ha chiesto se intendeva consegnare al suo alunno la maglia del serale.

Ramon e Isobel rimangono gli unici allievi della classe ad avere già la certezza di partecipare alla puntata d'esordio del prime time.

I cantanti della scuola, infine, presto incontreranno i fan in un concerto dal vivo: chi acquisterà il cd contenente gli inediti dei ragazzi, potrà vincere la possibilità di ascoltarli live.