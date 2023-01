Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt riportano che Valentina verrà lasciata da Fabien e lo shock emotivo porterà la ragazza a tornare a Bichlheim dalla sua famiglia, luogo dove farà nuove amicizie e inizierà un tirocinio in ospedale.

La giovane Saalfeld e Michael, intanto, si avvicineranno grazie al lavoro in clinica e trascorreranno sempre più tempo assieme, con Valentina che finirà per invaghirsi del dottore.

La ragazza, di conseguenza, dapprima rivelerà a Werner i sentimenti che prova nei riguardi del medico e, successivamente, si dichiarerà anche con lo stesso Michael. Durante una notte tempestosa, Ariane si sveglierà di soprassalto e si troverà di fronte Karl ma, una volta accesa la luce, l'ex coniuge svanirà nel nulla alla stregua di un fantasma. Kalenberg, infine, si precipiterà fuori dall'abitazione brandendo un'arma di fortuna e si ritroverà dinanzi a Robert, con la dark lady che scambierà quest'ultimo per un aggressore e si scaglierà contro lo stesso.

Valentina dichiarerà il proprio amore a Michael

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore raccontano che Valentina Saalfeld è una vecchia conoscenza della soap di stampo bavarese che manca dal cast da più di due anni ma, con gioia dei telespettatori, tornerà a breve tra i personaggi.

Dopo essere stata improvvisamente lasciata da Fabien, difatti, Valentina deciderà di dare un taglio netto alle vecchie abitudini e tornare dalla sua famiglia in quel di Bichlheim. Giunta nella radiosa cittadina, la giovane Saalfeld non soltanto si farà ben presto delle nuove amicizie ma inizierà anche un tirocinio in clinica.

Lavorando in ospedale si ritroverà spesso e volentieri a fianco del veterano Michael e, complice il tempo trascorso assieme, finirà per perdere la testa per il medico.

Rendendosi conto che sarebbe un amore dai tratti utopistici, la donna cercherà inizialmente di reprimere ciò che prova. Alla fine, però, finirà per confidare a Werner la verità: Valentina si è innamorata di Michael.

Come se non bastasse, alcune circostanze porteranno Valentina a trascorrere una notte assieme al dottore in una casa galleggiante, con la ragazza che alla fine dichiarerà i propri sentimenti al medico.

Ariane vedrà il fantasma dell'ex marito Karl

Durante una notte tempestosa, Ariane si sveglierà di soprassalto e con immenso stupore si troverà di fronte Karl, l'ex coniuge che aveva ucciso.

A quel punto, la dark lady accenderà la luce e l'uomo svanirà nel nulla come un fantasma.

Impaurita più che mai, Kalenberg si precipiterà fuori casa brandendo un'arma ma, proprio in quell'istante, Robert starà per rincasare.

Ariane, non capendo che si tratta del giovane albergatore, lo scambierà per un aggressore e si scaglierà contro di lui.