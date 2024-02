Mercoledì 21 febbraio 2024 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 19 febbraio 2024, i nominati del Grande Fratello sono stati: Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Beatrice Luzzi.

Sondaggio televoto aggiornato al 20 febbraio

Sul sito dedicato ai sondaggi, Grande Fratello Forumfree, alla domanda “Chi vuoi salvare”, alle 11:45 del 20 febbraio 2024, hanno espresso la preferenza 1.285 utenti. Ad essere in testa, con il 48.40% di voti, risulta essere Beatrice Luzzi. Secondo posto invece per Federico Massaro, attualmente votato con il 14.86% di voti.

Segue poi Marco Maddaloni, il quale ha ottenuto al momento il 14.32% di voti. Quarto posto per lo stilista Stefano Miele, votato con il 12.76% di voti. Il concorrente meno votato, durante la puntata di mercoledì 21 febbraio, sarà eliminato definitivamente dalla casa del Grande Fratello.

Riassunto puntata 19 febbraio e ascolti tv

La nuova puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 19 febbraio 2024, si è aperta con un incontro carico di emozioni tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, dopo essersi rincontrati nella casa più seguita d'Italia, non hanno avuto l'opportunità di scambiarsi saluti adeguati in quanto Mirko, senza dare preavviso, ha lasciato la casa. Tuttavia, si sono riuniti in diretta e, dopo lunghi confronti e incertezze, sembra che la serenità sia tornata tra di loro.

Inoltre, è avvenuto il ritorno in casa di Giuseppe Garibaldi, che dopo essere uscito temporaneamente per motivi di salute, è rientrato in gara con grande determinazione. Una dolce sorpresa è stata riservata anche a Stefano Miele, che ha avuto la gioia di riabbracciare sua madre Carla. La puntata non è stata priva di conflitti, soprattutto per Simona Tagli, che si è nuovamente trovata al centro delle critiche degli altri concorrenti per il suo comportamento, ritenuto fastidioso.

Inoltre, c'è stato spazio per parlare di amore, con l'evolversi della relazione tra Paolo Masella e Letizia Petris, che sono stati addirittura chiamati in studio per celebrare il loro amore finalmente sbocciato. Il meno votato dal televoto è risultato essere Sergio. La nuova puntata ha mantenuto incollati al video 2.550.000 telespettatori, totalizzando uno share del 19.6%. Nonostante ciò, la sfida degli ascolti è stata vinta dalla nuova fiction di Rai 1 intitolata "Gloria", che ha ottenuto 4.039.000 spettatori, con uno share pari al 22.7%.