Il daytime di Amici andato in onda il 27 marzo è stato interamente dedicato a una gara che i 13 allievi del cast hanno affrontato e che aveva come unico giudice il pubblico presente in studio, che ha votato con un telecomando sia l'esibizioni dei cantanti che dei ballerini. La classifica parziale (quella completa sarà svelata nel pomeridiano di giovedì 28) vede al primo posto Dustin e all'ultimo Nicholas.

Titolari sotto giudizio prima della seconda puntata del serale

Mercoledì 27 marzo è stato trasmesso in televisione lo speciale di Amici che è stato registrato domenica 24 marzo.

I 13 talenti ancora in gara si sono esibiti in studio davanti a un selezionato pubblico: i cantanti hanno eseguito i loro ultimi inediti, mentre i ballerini hanno optato per una coreografia che considerano il loro cavallo di battaglia.

La produzione ha fatto la media dei voti che i ragazzi hanno ricevuto dopo ogni performance ed è venuta fuori una classifica parziale: sono state svelate solo le prime sette posizioni (le altre sei verranno mostrate nel corso del pomeridiano di giovedì 28 marzo).

Primo posto per Dustin, secondo per Mida, terzo per Petit, quarto per Giovanni, quinto per Sarah, sesto per Sofia, settimo per Nicholas.

I guanti di sfida del prossimo appuntamento

Giovedì 28 marzo verrà registrata la seconda puntata del serale di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato a partire dalle ore 21:30 circa.

I ragazzi ancora in gara hanno preparato tante prove per il prossimo appuntamento, a partire dai guanti di sfida che i professori hanno lanciato e che potrebbero essere schierati per convincere la giuria a votare per una squadra piuttosto che per un'altra.

Marisol e Gaia sono state messe a confronto sia da Raimondo Todaro (su un assolo sulla versatilità) che dalla maestra Alessandra Celentano (su una coreografia di "lap dance").

Anna Pettinelli, invece, ha chiesto un faccia a faccia tra Martina e Mida sul brano Io canto nella versione di Laura Pausini: il titolare del team Cuccarini-Emanuel Lo, però, si è opposto a questa assegnazione ritenendola non equa.

Chi rischia di lasciare la scuola

Nell'attesa che venga registrata la seconda puntata del serale, i fan di Amici stanno facendo diverse teorie su quello che potrebbe accadere.

Secondo i giudizi che Malgioglio, Giofrè e Bravi hanno dato all'esordio si ipotizza che potrebbero finire al ballottaggio Giovanni, Lil Jolie e Sarah.

La commissione esterna, invece, non si è ancora espressa su Sofia, perché sabato scorso è stata l'unica allieva a non esibirsi: Emanuel Lo non ha schierato la ballerina in nessuna delle prove della serata, preferendo Lucia, Nicholas e Kumo (quest'ultimo è stato eliminato allo spareggio).