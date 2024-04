Mario Cusitore non torna a Uomini e donne dopo il caso della segnalazione che lo ha messo nei guai con Ida Platano, al punto da farlo eliminare dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Intanto, pochi giorni dopo la registrazione dell'eliminazione, il corteggiatore è stato già beccato su una spiaggia, intento a divertirsi insieme ad altri amici.

A riportare la segnalazione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, riportando uno scatto di Mario su una nota spiaggia in provincia di Napoli.

Dopo la segnalazione Mario non ritorna più a Uomini e donne

Le ultime registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 sono state caratterizzate dall'uscita di scena di Mario, dopo che si è ritrovato messo alle strette per le sue bugie.

Dopo la segnalazione di una spettatrice, che lo aveva visto in compagnia di un'altra donna mentre usciva da un B&B di Napoli, Mario aveva rigettato al mittente ogni tipo di accusa, smentendo di essersi visto con questa persona.

Alla fine, però, sono venute a galla delle prove schiaccianti che lo hanno incastrato e Mario non ha potuto fare altro che prendersi le sue colpe, ammettendo di essersi visto con questa ragazza in un B&B, ma affermando di non essersi spinto oltre.

Tale situazione ha spinto Ida a prendere provvedimenti, tanto da decidere di eliminare definitivamente Mario dal parterre.

Mario Cusitore avvistato a divertirsi in spiaggia

In seguito il cavaliere non si è più presentato in trasmissione e non ha scelto di rimettersi in gioco per cercare di riconquistare la tronista.

In queste ore, come riportato da Deianira Marzano, Mario è stato avvistato a una festa in spiaggia in provincia di Napoli, intento a divertirsi dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne.

"Non ha mai rinunciato al divertimento e altro...", ha subito scritto Deianira in riferimento al fatto che anche nelle settimane in cui era uno dei corteggiatori di Ida, Mario fosse stato avvistato in situazioni analoghe.

Il percorso di Ida Platano come tronista sembra essere ormai finito

Intanto, per i fan social della trasmissione, il percorso di Ida in trasmissione sarebbe definitivamente archiviato.

Dopo l'eliminazione di Mario c'è stata la sfuriata di Pierpaolo che, deluso dal comportamento della tronista, ha ammesso di essersi sentito sfruttato da lei e ha scelto così di eliminarsi.

Ida è rimasta senza pretendenti e ormai sembrerebbe certa la sua uscita di scena dal cast del trono classico, ma non si esclude che a settembre possa tornare a rimettersi in gioco dopo l'ennesima batosta, ripartendo dal trono over.