Un tremendo lutto in queste ore ha colpito Uomini e donne. Manuel Vallicella, ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico, si è tolto la vita. L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi è deceduto nella serata del 20 settembre. L’annuncio della scomparsa del ragazzo di 35 anni è stato dato dall’amico Enrico Ciriaci, che ha confermato che il ragazzo si è tolto la vita volontariamente.

Nella tarda serata del 20 settembre, il deejay Enrico Ciriaci ha scritto pubblicamente sui social che l’ex protagonista del dating show di Canale 5 è scomparso, dichiarando nelle sue storie Instagram: ''Ma perché! Ciao amico mio''. Anche Amedeo Venza ha condiviso con i suoi follower la notizia della scomparsa dell’ex protagonista del trono classico del dating show. L’esperto di gossip ha pubblicato una storia sui social, nella quale ha scritto: "Triste nottata". L’influencer pugliese ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda, rivelando che Manuel si è tolto la vita. Inoltre, Venza ha anche pubblicato un post su Instagram, dichiarando: "Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti".

Manuel Vallicella si è tolto la vita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sempre mostrato un animo sensibile in televisione e non aveva accettato la scomparsa di sua mamma, alla quale era molto legato, avvenuta pochi anni fa. Fino all’ultimo momento, l’ex protagonista del dating show di Canale 5 era stato vicino alla madre, deceduta nel 2019, per una grave malattia.

Al momento, non è chiaro se Vallicella abbia lasciato un biglietto per giustificare il gesto di togliersi la vita, né sono emersi ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Manuel Vallicella, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, era stato corteggiatore. L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi era arrivato in studio, qualche anno fa, per tentare di fare breccia nel cuore di Ludovica Valli.

Ma in quell’occasione, la single aveva preferito lasciare il programma con Fabio Ferrara. Dopo avere appreso di non essere riuscito a conquistare la tronista, Vallicella si era dimostrato non rancoroso e, il suo atteggiamento e il suo animo sensibile avevano colpito la presentatrice e la redazione del programma. A tal proposito, Manuel era stato richiamato per diventare tronista, ma non è riuscito ad arrivare alla fine del percorso, avendo scelto di abbandonare prima il dating show di Canale 5. Riservato e sensibile, dopo avere lasciato la televisione, l’ex tronista aveva deciso di aprire uno studio di tatuaggi.