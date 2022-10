Luisa Anna Monti, ex dama storica di Uomini e donne, continua a combattere contro la malattia che l'ha colpita circa un anno e mezzo fa, e non ha alcuna intenzione di arrendersi.

In una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato la sua esperienza e la sua attuale situazione, invitando le persone che si trovano nella sua stessa delicata posizione a non arrendersi mai e a portare a termine le cure, senza avere paura.

L'ex dama di Uomini e donne, Luisa Anna, continua a combattere contro la malattia

Militante da tempo della prevenzione, circa un anno e mezzo fa, l'ex volto di Uomini e donne ha scoperto un tumore al seno grazie alla diagnosi precoce.

Ancora oggi in cura per la sua patologia, Luisa ha dovuto rimandare le nozze con Salvio, il cavaliere che aveva incontrato proprio nello studio del talk show Mediaset. Il sogno di diventare marito e moglie, però, non l'hanno mai accantonato e messo da parte.

"Sto seguendo la terapia ormonale. Anche su questo vorrei dire che alcune donne l'abbandonano per gli effetti collaterali. Ecco, vorrei dire che è importante seguirle, perché abbassano il rischio che la malattia torni" ha dichiarato Luisa in questa nuova intervista.

'Dovrò fare dei controlli, ho paura', rivela l'ex dama di Uomini e donne trono over

L'ex dama di Uomini e donne continua a combattere contro la sua malattia e intanto ha svelato che a breve dovrà sottoporsi a una nuova serie di accertamenti che un po' la spaventano.

"Recentemente ho fissato dei controlli per alcuni disturbi. Dovrò fare altri esami: ho paura, non lo nego, ma non mi tiro indietro" ha ammesso senza troppi giri di parole Luisa, la quale però non ha alcuna intenzione di tralasciare questi esami solo per la paura di un possibile esito negativo.

"Il prossimo 19 ottobre mi sottoporrò a degli accertamenti per problemi che ho da un po' di giorni allo stomaco.

Capisco e conosco il terrore di fare un esame e scoprire qualcosa. Ma intanto l'ho fissato e lo farò" ha dichiarato Luisa.

'Una visita può salvarci la vita', sottolinea Luisa Anna

A tal proposito Luisa ha ribadito ancora una volta l'importanza della prevenzione, visto anche che ottobre è il "mese rosa", che racconta proprio quanto sia importante sottoporsi a delle visite di controllo.

"Il mese della prevenzione viene incontro a tutti, offrendo screening e visite. C'è sempre tanta paura di farsi visitare, perché c'è paura di sapere, di scoprire. Questo vale per chi sta bene e per chi fa i controlli. Eppure una visita può salvarci la vita", ha sottolineato ancora l'ex dama di Uomini e donne over.