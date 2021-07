Una triste notizia è arrivata nelle scorse ore per una delle coppie formatesi nel programma dedicato ai sentimenti, Uomini e donne. L'ex dama del parterre Luisa ha infatti annunciato al magazine della trasmissione di essere affetta da un tumore al seno. La malattia scoperta durante una visita di controllo ha rivoluzionato i piani e sconvolto la vita della coppia, tanto che le nozze con il compagno Salvio, conosciuto proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi, sono state rimandate.

Luisa ha scoperto di avere un tumore al seno e ha rinviato le nozze con Salvio

In una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Luisa ha rivelato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al seno. La donna, che ha perso entrambi i genitori proprio a causa del cancro, vista la familiarità con la malattia, si sottopone periodicamente a controlli e screening. Luisa, che già in passato ha sconfitto un carcinoma alla tiroide, ha eseguito una mammografia e ha scoperto che per fortuna il tumore è ancora circoscritto e al primo stadio. Immediatamente è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dove verrà operata in questi giorni. L'ex dama di UeD ha inoltre rivelato che dovrà subire un secondo intervento, un'isterectomia preventiva, in quanto le è stato trovato anche un carcinoma al seno che potrebbe degenerare.

La vicinanza di Salvio e delle sue amiche di UeD

Luisa dopo aver scoperto la malattia ha dichiarato di aver trovato il coraggio per andare avanti anche nella consapevolezza che la vita non può finire a 49 anni. Luisa ha aggiunto che ha ancora parecchie cose da fare. Poi ancora ha detto: "Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro" Luisa lo ha definito "maledetto" e non ha nascosto di avere paura.

La donna però ha detto che vuole vivere questo momento come se fosse una "nuvola di passaggio".

Accanto a lei, in questo difficile momento, il suo compagno Salvio che non l'ha lasciata mai sola e le sue amiche, molte delle quali conosciute proprio a Uomini e Donne come Barbara De Santi, Denise Pantano e Sabrina Travaglini. Proprio quest'ultima ha accompagnato la donna durante le prime visite.

Luisa ha poi rivelato che Barbara le ha proposto di passare la convalescenza a casa sua sul lago di Garda. L'ex dama ha poi colto l'occasione per ricordare alle donne quanto sia importante fare prevenzione e tutti i controlli periodicamente. Non resta che augurare una pronta guarigione a Luisa che sicuramente presto convolerà a nozze con il suo compagno Salvio. I due nel corso dell'ultima ospitata a Uomini e Donne avevano infatti annunciato di volersi sposare a breve.