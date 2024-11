Nella giornata dell'11 novembre a Crotone il Nucleo Operativo Ambientale (NOA) della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Francesco Iorno, ha individuato e sanzionato un uomo intento ad abbandonare sfalci e altro materiale in località Farina, nella periferia della città.

Negli ultimi mesi il Noa ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino per ridurre i comportamenti che danneggiano l’ambiente. Tale lotta all’abbandono dei rifiuti è supportata da tecnologie avanzate, come le fototrappole, e da una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e il settore Ambiente e l’azienda Akrea, incaricata alla raccolta dei rifiuti.

Crotone, fototrappole e pattugliamenti

La Polizia Locale di Crotone sta mettendo in campo strategie sempre più efficaci per combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Il Nucleo Operativo Ambientale ha rafforzato il proprio impegno con l’uso delle fototrappole, che si sono rivelate uno strumento fondamentale per individuare i trasgressori. Grazie a queste tecnologie, è stato possibile registrare immagini che hanno portato all’identificazione di chi abbandona materiale ingombrante, come sfalci e rifiuti edili, in luoghi pubblici. Proprio in zona Farina, una fototrappola ha immortalato un uomo che, nelle scorse ore, aveva lasciato materiale in strada. L’identificazione del responsabile ha permesso di comminargli una sanzione.

Oltre alle fototrappole, sono pure in corso pattugliamenti di agenti in borghese, che aiutano a monitorare in modo capillare tutte le aree della città.

Bonifiche e interventi di pulizia nelle aree più colpite

Oltre ai controlli, un altro aspetto fondamentale dell'azione del NOA riguarda le bonifiche delle zone più colpite dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

In collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Crotone e l’azienda Akrea, sono stati avviati interventi mirati per ripulire le aree più inquinate. Via Cambogia, piazza Umberto I e Orto Tellini sono solo alcune delle zone che sono state ripristinate, dopo che vi si erano accumulati per lungo tempo rifiuti ingombranti e materiali di vario tipo.

Crotone, l'impegno dell'Amministrazione Comunale sul tema rifiuti

L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo, ha ribadito l’importanza di questa sinergia per avere una Crotone più pulita e vivibile per tutti.

Il comune sta infatti da tempo cercando di sensibilizzare la popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti, invitando a rispettare le normative per il conferimento dei materiali ingombranti.

Già nello scorso mese di settembre il NOA aveva sorpreso attraverso l'ausilio di fototrappole e sanzionato un uomo in località Farina per abbandono di rifiuti ingombranti.