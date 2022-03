La nota azienda di prodotti del bricolage Bricoman ha aperto una pagina web con posizioni di lavoro d'ufficio. Nello specifico, si tratta di tre Offerte di lavoro che prevedono la selezione delle seguenti figure professionali: payroll specialist, demand planner e specialista relazione cliente. Per la prima figura sono richiesti diplomati mentre il reclutamento degli altri due ruoli è rivolto esclusivamente ai laureati. Candidature da effettuarsi online tramite la pagina nominata prima.

Bricoman: Payroll specialist diplomati

Quanto alla posizione rivolta ai diplomati, ovvero il payroll specialist, il candidato scelto amministrerà il personale di Bricoman dal punto di vista amministrativo.

Ciò significa che egli si occuperà per esempio delle buste paghe, dei permessi e dei giorni di assenza dovuti a infortuni o malattia, delle comunicazioni da fare agli istituti previdenziali. Colui che parteciperà a questa campagna assunzioni dovrà avere almeno un diploma o comunque un titolo che attesti la frequentazione di un corso inerente a questo tipo di impiego. Al requisito scolastico, si aggiunge la richiesta del possesso di almeno 3 anni di esperienza, conoscenza di Office, dei programmi informatici per l'amministrazione del personale e sarà importante essere automuniti nell'eventualità di dover raggiungere anche i negozi sparsi sul territorio nazionale. Il futuro dipendente verrà inserito a Rozzano a tempo pieno ma il tipo di contratto e la retribuzione varieranno in base alle competenze già possedute.

Bricoman: demand planner e specialista relazione cliente

Tra i laureati per lavoro d'ufficio ricercati da Bricoman compare il demand planner, professione che prevede diverse mansioni. Alcune di queste sono: controllo del livello delle scorte, approvvigionamento, pianificazione dei trasporti necessari, comunicazione con depositi e fornitori e rapporto sull'attività svolta.

I requisiti fondamentali per potersi candidare a questa posizione sono: laurea in materie ingegneristiche, in economia o statistica, esperienza di almeno 3 anni, dimestichezza con il software SAP, conoscenza dell'inglese o del francese, possibilità di raggiungere i vari punti vendita dell'azienda. Il lavoratore sarà inquadrato a tempo indeterminato e la retribuzione farà riferimento all'esperienza accumulata in precedenza in questo campo.

Quanto allo specialista relazione cliente, l'azienda ricerca persone che dovranno rispondere alle esigenze della clientela, occuparsi della gestione dei canali social e digitali al fine di rendere il miglior servizio all'utente e collaborare al perfezionamento del servizio clienti. Bricoman richiede laureati in marketing o discipline analoghe, abilità nell'uso dei social a fini commerciali e conoscenza di Excel e dell'inglese. Anche in questo caso l'inquadramento e la retribuzione saranno basati sulle capacità già acquisite dal candidato e si lavorerà a Rozzano.

Candidature online

Le candidature online alle tre offerte di lavoro descritte si possono eseguire digitando 'bricoman lavora con noi' su un motore di ricerca.

Tale azione consentirà di ottenere il link alla pagina relativa alle posizioni di lavoro d'ufficio e all'interno di questa bisognerà cliccare sul menu 'Candidati' e su 'sede centrale' per conoscere i dettagli di ciascun ruolo. Infine, basterà utilizzare la messaggistica nell'angolo in fondo per proseguire la domanda di lavoro.