In Poste Italiane proseguono le selezioni di personale da inserire in azienda nella posizione di portalettere. Con l'annuncio recentemente pubblicato sul sito web della società, infatti, si segnalano selezioni in corso per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

La selezione di portalettere va avanti ormai da diverse settimane: periodicamente, Poste Italiane rinnova gli annunci per permettere ai candidati interessati che non lo abbiano ancora fatto di presentare la propria candidatura attraverso il form appositamente predisposto nella sezione relativa alle selezioni in corso.

Per presentare la propria domanda, ciascuno dovrà recarsi nella sezione recruiting del sito web e selezionare l'annuncio di proprio interesse. A questo punto, se in presenza dei requisiti previsti dall'annuncio, ognuno potrà procedere con il caricamento dei propri dati, cliccando sul pulsante azzurro collocato nella parte bassa.

Nello specifico, per la posizione di postino, i soggetti interessati alla partecipazione avranno tempo per presentare la propria domanda fino al prossimo 15 giugno.

Requisiti per diventare postini

Come avvenuto anche per gli annunci pubblicati precedentemente, per ricoprire il ruolo di postino non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali.

Ad essere tassativamente richiesti, infatti, sono solo il diploma di scuola superiore e la patente di guida in corso di validità.

Non è specificato un punteggio minimo che il candidato deve aver conseguito alla maturità, ma è necessario che in caso di convocazione in azienda, presenti la documentazione attestante il titolo di studio.

Modalità di selezione

Le selezioni non saranno gestite da Poste Italiane, bensì da una società esterna che si occuperà di valutare le proposte pervenute e di contattare coloro che saranno considerati idonei per invitarli a sottoporsi ad un test di ragionamento logico.

Il superamento del test logico consentirà ai candidati di essere ammessi alla fase successiva consistente in un colloquio direttamente in azienda. Nell'ultimo step, i candidati rimasti dovranno dar prova di essere in grado di guidare un motomezzo aziendale a pieno carico di posta.

I candidati selezionati mediante questa procedura verranno assunti a tempo determinato: la durata del contratto e il numero delle assunzioni che si avranno dipenderà da specifiche esigenze della società.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Inoltre è possibile consultare la pagina della società in cui sono elencati tutti gli altri annunci attivi. In particolare, in questo momento è possibile inviare la propria domanda per la posizione di:

impiegati per funzione digital,

consulenti finanziari,

sportellisti.

Ogni posizione richiede competenze differenti: per conoscerle, i soggetti interessati sono invitati a consultare l'area recruiting.