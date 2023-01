Sono attualmente aperte delle selezioni di lavoro da parte di Tedi, catena di negozi di casalinghi, che offre varie categorie di prodotti come elementi decorativi, oggettistica casa, articoli di cancelleria e fai-da-te. Essa ha circa 2750 punti vendita in vari Paesi europei, tra cui l'Italia, e per questo motivo è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori per fronteggiare al meglio le esigenze di tutti i clienti.

Le posizioni lavorative aperte in Tedi possono essere consultate attraverso l'apposita sezione del sito web dell'azienda e dovranno essere trasmesse nel rispetto delle modalità enunciate nell'ultimo paragrafo di questo articolo.

Candidature per back office espansione

Per la sede centrale di Busto Arsizio (VA), si seleziona un addetto alla gestione delle spese: dovrà occuparsi della contrattualistica, della gestione dei rapporti con gli studi legati, archiviare la documentazione, predisporre contratti e documenti amministrativi.

Per ricoprire questo ruolo, non sono necessari particolari titoli di studio, ma è sufficiente che il candidato abbia una buona conoscenza scritta e parlata del settore contrattualistico, preciso e in gradi di gestire autonomamente il proprio lavoro e che sia in grado di utilizzare il pacchetto Office.

Chi verrà selezionato per questo ruolo, sarà assunto con contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita professionale.

Selezioni in corso per addetti help desk

Sempre per la sede centrale a Busto Arsizio (VA), Tedi assume a tempo indeterminato un addetto help desk che funga da punto riferimento e contatto telefonico per le esigenze delle nostre filiali diffuse in tutta Italia, prestando assistenza tecnica da remoto in merito alle procedure di cassa e tutte le problematiche hardware e/o software che potrebbero presentarsi.

Oltre a questo, il candidato scelto dovrà occuparsi dell'approvvigionamento delle nuove filiali e della configurazione delle casse, della gestione del database e del supporto al comparto amministrativo.

Anche in questo caso non serve un titolo di studio specifico, ma è richiesta una precedente esperienza nel settore retail, la conoscenza di una lingua straniera e un forte orientamento verso il cliente.

Come inviare la propria candidatura

Per prendere parte alle selezioni, i candidati interessati possono recarsi sul sito web di Tedi e aprire la sezione offerte di lavoro: in questo modo sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte in quel determinato momento.

I candidati interessati sono invitati a prendere visione degli annunci, in modo tale da conoscere nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per ciascuna posizione. Per procedere con l'invio della domanda, bisognerà cliccare sul pulsante "candidatura diretta" e procedere con l'inserimento dei propri dati.