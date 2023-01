É possibile che i candidati al prossimo concorso nella scuola per dirigenti scolastici debbano affrontare una prova preselettiva. Tuttavia, non saranno fornite banche dati, né tantomeno il punteggio minimo.

Il regolamento che disciplinerà le prossime procedure concorsuali inerenti la figura dal DS è già stato disposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Esso è stato adottato con DM n. 194/2022. Al momento si attende il bando affinché la procedura venga avviata. L'organizzazione del concorso sarà su base regionale.

Concorso DS: le prove

Saranno diverse le prove che gli aspiranti dirigenti scolastici dovranno affrontare durante la procedura concorsuale.

Si potrebbe iniziare con una prova preselettiva, la cui sussistenza è ancora da accertare. Certa invece una prova scritta seguita da una orale. In seguito saranno valutati i titoli di ogni candidato. Sulla base della somma dei voti della prova scritta, di quella orale e del punteggio derivante dai titoli di ciascun aspirante sarà infine stilata una graduatoria di merito.

Come si svolge la prova preselettiva

Secondo quanto è possibile leggere dall'articolo 6 del Regolamento, la prova selettiva è prevista solo nel caso in cui il numero dei candidati sia quattro volte superiore al numero dei posti contemplati nel bando regionale. Si legge testualmente: "Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva".

La prova preselettiva ha diverse caratteristiche. Essa sarà svolta tramite l'utilizzo di sistemi informatici, sarà unica e varrà per tutto il territorio nazionale. Il test sarà effettuato presso le sedi che saranno individuate dall'Ufficio scolastico regionale. La prova potrebbe svolgersi anche in più sessioni: ciò dipenderà dal reale numero di candidati.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova i candidati con una percentuale di disabilità pari o al di sopra dell'80%. La prova preselettiva consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla. Gli argomenti verteranno sugli stessi ambiti disciplinari della seguente prova scritta. É previsto un punto per ogni risposta esatta, zero punti invece per ogni risposta sbagliata oppure non fornita.

L'ordine dei quesiti sarà selezionato in maniera diversa a ciascun candidato.

Nessuna banca dati per la preselettiva

Non è prevista nessuna pubblicazione di una banca dati per i quesiti della prova preselettiva, inoltre il voto conseguito non influenzerà il punteggio della graduatoria di merito.

Nel caso in cui un candidato non si presenti alla prova per la data stabilita, anche per motivi di forza maggiore, ciò comporterà l'esclusione dell'interessato dalla procedura concorsuale.