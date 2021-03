Continuano le avventurare della soap opera Italiana Il Paradiso delle Signore. A pochi mesi dall'attesissimo finale, la stagione in corso ha in serbo tantissimi colpi di scena. I riflettori saranno puntati sulla contessa Adelaide di San'Erasmo e la contessina Ludovica Brancia. Quest'ultima, come visto negli ultimi episodi, è stata vittima dell'aggressione del Mantovano e adesso avrà paura che il delinquente possa rivelare la sua posizione economica. Ludovica doveva partire per Parigi ma è stata travolta da una proposta del tutto inaspettata da parte di Adelaide: organizzare un importante evento di beneficienza al Circolo.

Quello che fa insospettire è come mai la contessa di Sant'Erasmo abbia scelto una figura come Ludovica per gestire l'evento. Probabilmente Adelaide sta tramando qualcosa o meglio potrebbe avere un piano per risollevare il nome dei Guarnieri, prendendosi gioco della contessina. Ignara però del fatto che la Brancia non avrà più nulla da perdere e che continuerà ad essere sotto scacco del Mantovano.

Adelaide cambia idea su Ludovica Brancia

Per sfuggire alle minacce di Sergio Castrese, Marcello ha consigliato a Ludovica di partire per Parigi. La Brancia ha però deciso di rimanere a Milano a seguito della proposta ricevuta da parte della contessa Adelaide. Nel corso della puntata andata in onda il 9 marzo, Marcello è entrato al Circolo e ha incontrato Ludovica.

Il ragazzo è rimasto colpito dalla presenza della donna, temeva fosse già partita per Parigi. Ludovica ha risposto di essere rimasta in quanto non poteva rifiutare la proposta di Adelaide: ovvero quella di prendere il posto della vice presidentessa Fiorenza Gramini, per l'organizzazione di un evento della Croce Rossa. Il giovane Barbieri non ha appoggiato la decisione della contessina, cercherà infatti di farle capire che rimanere a Milano è pericoloso.

Il Mantovano non si è dimenticato di lei e potrebbe tornare ad importunarla da un momento all'altro.

Dopo essersi inventata che nella sua tenuta sono in corso dei lavori alle canne fumarie, Ludovica ha accettato l'ospitalità di Adelaide ed è stata accolta a villa Guarnieri con numerosi gesti di attenzione. Conoscendo l'astuzia che caratterizza Adelaide, ci si chiede come mai la contessa di Sant'Erasmo abbia scelto proprio Brancia.

Come mai tutte queste attenzioni per la giovane?. Forse perché è debole e cerca di riposizionarsi nell’alta società. Sta di fatto che fino a poco tempo fa Adelaide non ha accettato il fatto che proprio Ludovica abbia presenziato alle nozze di Bergamini. Adesso ha dichiarato di godersi la loro ritrovata amicizia, lo sguardo della cognata di Umberto però ha fatto intendere tutt'altro. Per scoprire se davvero Adelaide non si stia prendendo gioco di Ludovica, per risollevare il nome dei Guarnieri, non resta che seguire i prossimi appuntanti della soap italiana.