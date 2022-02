Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda su Rai 1, Romagnoli ha in mente un piano per impossessarsi del negozio diretto da Conti. In una recente intervista, l'attore Luca Bastianello ha parlato del suo personaggio e di cosa accadrà nei prossimi episodi della fiction, rivelando che Dante sarà al centro di un triangolo amoroso con Vittorio e Marta. Dal momento che il cugino di Fiorenza ha ormai in pugno Guarnieri, avendo fra le mani la confessione scritta riguardo il suo coinvolgimento nella morte di Achille Ravasi, è ipotizzabile che Vittorio contatti la figlia di Umberto, per aiutarlo a non perdere l'atelier milanese.

Il Paradiso delle signore: Marta al centro di un triangolo amoroso con Vittorio e Dante

Il ritorno di Marta Guarnieri nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore sembrerebbe ormai una certezza. Infatti, Luca Bastianello, che interpreta il ruolo di Romagnoli, ha rivelato che il suo personaggio darà nuovamente del filo da torcere a Conti. A tal proposito, l'attore ha svelato che Dante sarà al centro di un triangolo amoroso con Vittorio e Marta. Non sarebbe la prima volta che l'imprenditore si metterà in mezzo fra la figlia di Umberto e il direttore del negozio di moda, perché Romagnoli aveva avuto un flirt a New York con la moglie di Vittorio e, il tradimento di Marta, aveva causato la crisi con suo marito.

In base alle parole di Bastianello, nei prossimi episodi, la nipote di Adelaide tornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore: Dante vuole il negozio di Vittorio e Marta potrebbe ostacolare i progetti di Romagnoli

Per che motivo Marta deciderà di rientrare nel capoluogo lombardo? In base a come si stanno mettendo le cose per suo padre e Vittorio, sembrerebbe che due delle persone più importanti della sua vita siano in pericolo.

Infatti, Romagnoli ormai ha in mano la prova del coinvolgimento di Umberto nella morte di Achille Ravasi. Nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, Fiorenza è riuscita a intrufolarsi nella stanza di Flora e ha trovato la lettera scritta da Guarnieri, in cui confessava il suo coinvolgimento nel decesso di Achille.

A quel punto, Fiorenza non ha perso occasione per mostrare la missiva a suo cugino che, pertanto, avrebbe modo di ricattare il papà di Marta.

Il Paradiso delle signore: Umberto viene ricattato da Romagnoli, Marta potrebbe aiutare Vittorio e suo papà

Dante è stato chiaro fin da subito e ha esposto a Fiorenza il suo progetto di impossessarsi delle quote de Il Paradiso delle signore, facendo fuori Umberto e Vittorio. A questo punto, è ipotizzabile che Marta possa giocare un ruolo fondamentale per aiutare suo padre e Conti. Luca Bastianello ha anticipato che Guarnieri tornerà in scena e sarà protagonista di un triangolo amoroso con Vittorio e Dante, ma a questo punto, sorgerebbero delle domande. Marta attuerà un piano e fingerà di provare dei sentimenti per Romagnoli, per incastrarlo e aiutare Vittorio e Umberto?

Guarnieri sarà sincera con Dante? Da che parte si schiererà la figlia di Umberto? Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire se le sorti del negozio saranno in pericolo.