Un nuovo weekend del mese di aprile si avvicina a grandi passi per tutti i segni. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di venerdì 14 aprile 2023 con le nuove indicazioni e le novità che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è un periodo di grande passione e tra pochi giorni Venere tornerà favorevole. Non alimentate atteggiamenti negativi. Nel lavoro le energie non mancano in questo periodo, riuscirete a ottenere maggiori consensi.

Toro: per i sentimenti è una giornata pesante, c'è da prendere una decisione che al momento state ritardando.

Nel lavoro - specie se avete un'attività in proprio - fate attenzione in tutto quello che sarà il programma del giorno.

Gemelli: a livello sentimentale è la giornata giusta per verificare la tenuta di un rapporto. Venere è nel segno, quindi se qualcuno vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro non bisogna aver paura di cambiare, avete già ottenuto molto in questa fase e molto potrete avere in futuro.

Cancro: in amore siete alla ricerca di maggiore tranquillità adesso, le emozioni che vivrete saranno tante. A livello lavorativo tutto quello che arriva nelle prossime ore dovrebbe essere preso con attenzione.

Leone: in amore c'è troppo da fare adesso, prendete quindi le cose come vengono. Nel lavoro vi sentite poco attenti e concentrati, ci sono delle situazioni importanti da affrontare.

Vergine: in amore questa è una fase che porta a una maggiore insicurezza, ma a breve la Luna però entrerà nel segno e ciò aiuterà. Nel lavoro sono possibili nuovi contatti, ma è meglio essere prudenti in queste ore.

Previsioni e oroscopo del 14 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso sarà più facile parlare con la persona amata adesso, la giornata è infatti positiva per tutto.

A livello lavorativo sarà possibile risolvere diversi problemi e anche ricevere delle risposte.

Scorpione: a livello sentimentale è un periodo che vi invita a prendere una riflessione, non siate affrettati adesso. Nel lavoro momento giusto per ripartire, qualche cambiamento arriverà.

Sagittario: in amore Venere è in opposizione, quindi un rapporto potrebbe essere rivisto, è complessivamente meglio mantenere la calma.

Nel lavoro se c'è una scelta da fare questo è il periodo giusto.

Capricorno: per i sentimenti qualcuno potrebbe essere contro di voi in questa giornata, se ne avete una cercate di non trascurare la vostra storia d'amore. Nel lavoro qualcosa sarà da rivedere, sono possibili delle nuove strategie da utilizzare o delle nuove collaborazioni.

Acquario: a livello amoroso se ci sono stati problemi o preoccupazioni queste potranno essere risolte. Nel lavoro se possibile i concedetevi un momento per ripartire al meglio visto che le scelte da fare saranno tante.

Pesci: in amore è la giornata giusta per parlare, in particolare se ci sono delle polemiche da affrontare. Nel lavoro sono in arrivo dei progetti importanti e presto arriveranno anche delle buone idee.