Procede la prima settimana di maggio 2023. Scopriamo in particolare come andrà la giornata astrologica di mercoledì 3 maggio con le indicazioni delle stelle in amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore se ci sono delle problematiche da affrontare è meglio parlare adesso, visto che le soluzioni non mancheranno. Nel lavoro non sottovalutate una nuova proposta, in particolare chi ha un'attività in proprio.

Toro: per i sentimenti - se un rapporto è in crisi - dal pomeriggio ci sarà occasione per chiarire, la giornata aiuta grazie alla luna in buon aspetto.

Nel lavoro è un momento favorevole, dovrete mettere in conto però dei cambiamenti.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio puntare sul prossimo fine settimana se volete riavvicinarvi alla persona amata. Saturno è dissonante e al momento non aiuta. Nel lavoro è meglio portare avanti una mediazione, visto che potreste vivere delle settimane particolari.

Cancro: in amore questa è una fase di recupero, per questo motivo se qualcosa non va meglio non alimentare polemiche. A livello lavorativo vi sentite nervosi, ci saranno dei cambiamenti in arrivo.

Leone: in amore la situazione è interessante, le emozioni che vivrete ora aiuteranno a risollevarvi. Nel lavoro meglio non perdere di vista le proposte che arrivano, super rete comunque momenti di tensione.

Vergine: in amore il cielo è importante, entro pochi giorni un incontro potrebbe cambiare qualcosa, non abbiate paura in questo momento. Nel lavoro Mercurio è della vostra parte, ci sono delle bolle risposte per voi.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale è una giornata utile per portare avanti delle scelte, ma evitate rischi inutili.

È un momento di revisione. Nel lavoro la situazione generale porta un miglioramento, tornate ora sui vostri passi.

Scorpione: a livello sentimentale vi sentite piuttosto nervosi adesso, ci sono delle tensioni da dover superare. Nel lavoro prossimamente Giove tornerà in opposizione, ecco perché bisogna completare gli accordi adesso.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la situazione astrologica interessante a breve vedere non sarà più contraria. Le coppie che stanno vivendo una crisi potranno superarla. Nel lavoro il giovane favorevole porterà ad ottenere risultati migliori.

Capricorno: a livello amoroso qualcosa potrebbe non quadrare adesso per questo non alimentate incomprensioni inutili una coppia. A livello lavorativo cercate di sbloccare una situazione che è ferma da un po', questa giornata aiuta.

Acquario: per i sentimenti chi ha una storia continua a viverla, ci sono diversi stimoli per voi adesso. Nel lavoro per alcuni ci sono state delle chiusure, ma entro la fine di questo mese si potrà risolvere un problema e si avvicinano delle soluzioni.

Pesci: in amore la situazione astrologica porta miglioramenti, attenzione a qualche calo nei prossimi giorni. Nel lavoro momento per fare di più ed entro poco potrà arrivare una notizia che aspettavate da tempo.