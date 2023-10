L'oroscopo dal 23 al 30 ottobre 2023 è pronto a rivelare come sarà la settimana per i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche promettono incontri da ricordare per lo Scorpione e vedono tensioni con il partner per il Sagittario. Invece l'Acquario dovrà fronteggiare qualche discussione sul luogo di lavoro.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: questa settimana sarà come un raggio di sole dopo una tempesta. Mercurio smetterà di farvi il muso da mercoledì, lasciandovi alle spalle gli ostacoli recenti, soprattutto in ambito lavorativo.

Giovedì e venerdì, una luna complice farà il tifo per voi. Il Sole smette di giocare a nascondino, portandovi nuova energia.

Leone: purtroppo, questa settimana Mercurio vi darà le spalle da mercoledì, creando qualche tensione in più al lavoro. Marte, complici nella sfida, potrebbero farvi sentire un po' affaticati. Non abbiate paura di puntare tutto su giovedì e venerdì, giorni in cui una bella sorpresa potrebbe fare capolino.

Sagittario: questa settimana dovrete fare i conti con Venere in posizione scomoda, creando qualche scossone nella vostra vita amorosa. Martedì e mercoledì potrebbero essere un po' come camminare su una fune tesa, con una luna complicata a complicare le cose. D'altra parte, lunedì, giovedì e venerdì saranno le vostre giornate fortunate e serene.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: purtroppo, a partire da giovedì, Mercurio cambierà tonalità, creando qualche ostacolo in più sul vostro sentiero, soprattutto in ambito lavorativo. Puntate tutto sulle giornate di luna fortunata, vale a dire sabato e domenica.

Vergine: nonostante una luna nervosa da martedì a mercoledì, Venere regala dolci momenti d'amore.

Mercurio, tornato a sorridervi da mercoledì, metterà in pista nuove opportunità lavorativa

Capricorno: finalmente, Sole e Mercurio smetteranno di fare il broncio, aprendo le porte a un periodo più favorevole. Novembre raccoglierà i frutti del vostro duro lavoro, mentre dovrete fare i conti con una luna in opposizione giovedì e venerdì.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Venere porterà qualche scintilla nella vostra vita di coppia, specialmente in martedì e mercoledì, quando una luna nervosa potrebbe scuotere le fondamenta. Giovedì e venerdì saranno perfetti per un dialogo costruttivo. Nel lavoro, nella prima parte della settimana potrebbero arrivare ottime notizie.

Bilancia: Mercurio si congeda dal vostro segno per tuffarsi nello Scorpione, ma non preoccupatevi, ottobre vi ha già portato riconoscimenti e risposte positive. Fate attenzione a giovedì e venerdì, quando una luna contraria potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Acquario: purtroppo, Mercurio gira loro le spalle da mercoledì, creando malintesi e momenti di tensione sul lavoro.

Fortunatamente, Venere non è più in opposizione, consentendovi di ristabilire la serenità nei sentimenti. Luna estremamente fortunata lunedì, ma un po' meno in sabato e domenica.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: questa settimana, un Mercurio più amichevole farà un ritorno trionfale, portando anche il Sole dalla vostra parte. I piccoli ostacoli passati troveranno una via d'uscita, promettendo un novembre davvero interessante. Tuttavia, giovedì e venerdì dovrete fare i conti con una luna scapigliata. In compenso, sabato e domenica saranno pieni di fortuna. Venere supporterà la vostra vita amorosa.

Scorpione: Mercurio nel vostro segno che farà in un vulcano di energia e avrete l'opportunità di vivere incontri memorabili.

Unica piccola macchia: una luna oppositiva durante il fine settimana.

Pesci: Venere porterà un po' di scompiglio nella vostra vita amorosa, con discussioni e litigi in vista. Martedì e mercoledì saranno i momenti migliori per confrontarvi, grazie a una luna che vi sorride. Mercurio tornerà a sorridermi, portando buone notizie per il vostro lavoro.