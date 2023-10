Un nuovo mese è iniziato e tante novità e cambiamenti sono in arrivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 2 ottobre 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore una storia è favorita visto che Venere è in buon aspetto, sarete più disponibili adesso. Nel lavoro i progetti che partono ora sono promettenti, potreste ottenere qualcosa in più.

Toro: per i sentimenti con la Luna del segno sarà possibile fare qualcosa in più, sarà anche più semplice conquistare una nuova amicizia.

Nel lavoro giornata giusta per far partire i vostri progetti.

Gemelli: a livello sentimentale giornata impegnativa, sarete chiamati ad affrontare dei chiarimenti. Nel lavoro proposte da valutare, prima di accettare meglio prendere tempo.

Cancro: in amore giornate ricche di emozioni visto che arriverà una nuova opportunità. A livello lavorativo fase importante, ma anche di rinnovamento per molti.

Leone: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, sarà opportuna stare attenti alle questioni economiche. Nel lavoro arrivano delle situazioni nuove, qualcosa si sblocca.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore chi ha chiuso la storia ora potrà vivere delle novità interessanti, gestite al meglio tutto quello che arriva.

Nel lavoro non gettate la spugna, ottobre sarà un mese di successo.

Bilancia: a livello amoroso se ci sono delle problematiche da affrontare questa è la giornata giusta, soluzioni in arrivo. Nel lavoro non sottovalutata dalle nuove proposte, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Scorpione: per i sentimenti le coppie che hanno avuto delle discussioni potranno trovare ora delle soluzioni, giornata che permette di superare qualche intoppo.

A livello lavorativo una nuova offerta è da valutare, siete in attesa di qualcosa di nuovo.

Sagittario: in amore meglio stare attenti alle parole in questa giornata che vi vedrà particolarmente agitati, una persona del passato potrebbe portarvi a discutere. Nel lavoro c'è voglia di cambiare ma meglio affrontare questo mese con prudenza.

Capricorno: a livello sentimentale serata migliore e interessante, sono favoriti i progetti futuri. Nel lavoro si troveranno soluzioni se c'è stato un problema negli ultimi mesi.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio non alimentare le polemiche, c'è comunque voglia di vivere nuove passioni. A livello lavorativo potranno esserci alcune discussioni ma alla fine sarete vincenti.

Pesci: in amore se in questo periodo si chiude una storia è perché non avevate più nulla da darvi. Nel lavoro superate un momento di agitazione, alcuni vi hanno messo alla prova.