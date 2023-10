Si conclude la settimana per tutti i segni zodiacali ed è quindi il momento di approfondire cosa dice l'oroscopo di domenica 22 ottobre dall'Ariete ai Pesci. In particolare le stelle prevedono un miglioramento in amore per l'Acquario.

La prima sestina zodiacale

Ariete: con la Luna favorevole è un buon momento per il campo sentimentale. In arrivo delle belle novità. Nel lavoro favoriti i nuovi contatti.

Toro: momento difficile in campo sentimentale, possibili nervosismi con il partner, considerata anche la luna contraria. Nel lavoro possibili problematiche da dover affrontare.

Gemelli: domenica 22 ottobre sarà caratterizzata da possibili discussioni in campo amoroso, cercate di capire bene quali sono le situazioni che dovete affrontare. Nel lavoro siete in cerca di qualcosa di più.

Cancro: per la sfera lavorativa la giornata di fine weekend sarà caratterizzata da possibili conferme. In amore dei turbamenti potrebbero caratterizzare il periodo.

Leone: la giornata vi vedrà coinvolti in nuove proposte in ambito professionale. In amore sarà meglio essere sinceri per poter riuscire a gestire meglio eventuali discussioni e polemiche.

Vergine: con Venere nel segno la giornata sarà intrigante dal punto di vista sentimentale. Periodo di recupero a livello lavorativo, impegnatevi al meglio per poter ottenere il successo che sperate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna in buon aspetto possibili incontri per i single del segno, chi vive già in coppia avrà una giornata interessante. Per la sfera professionale periodo giù di corda, possibile stanchezza da affrontare.

Scorpione: per chi ha davvero voglia di ottenere ottimi risultati, questo è un buon momento per la sfera professionale.

In amore il periodo potrebbe essere caratterizzato da dubbi.

Sagittario: il mese di ottobre si concluderà con delle problematiche in campo lavorativo e sentimentale, che comunque saranno recuperati con l'arrivo del mese di novembre. La forza comunque non manca, la Luna è in buon aspetto.

Capricorno: con Venere favorevole potrete esporre i vostri sentimenti, vivrete belle emozioni.

Nel lavoro alcuni problemi che riguardano la sfera economica dovranno portare a una riorganizzazione.

Acquario: nel lavoro dovrete stare attenti alle scelte che dovrete compiere. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale, con la Luna nel segno, vi sentirete meglio rispetto le giornate precedenti.

Pesci: in base alle previsioni astrologiche, la giornata sarà caratterizzata da belle emozioni a livello sentimentale. Con Saturno contrario, se possibile, prendete una pausa dalla sfera lavorativa, riprendete poi con l'inizio della settimana.