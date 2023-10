Sta per prendere il via una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 9 ottobre 2023 con quelle che saranno le novità e di cambiamenti in amore nel lavoro dell'Ariete ai pesci.

Oroscopo del 9 ottobre per tutti i segni zodiacali

Ariete: in amore sarete pronti a dire quello che pensate e per voi questo potrà essere un'occasione. Nel lavoro ci sono questioni economiche non risolte per questo motivo dovete prendere in mano la situazione.

Toro: per i sentimenti possibili tensioni che vivrete in modo conflittuale, vi sentite insoddisfatti al momento.

Nel lavoro non aspettate che arrivino le richieste ma meglio agire in anticipo.

Gemelli: a livello sentimentale meglio non portare avanti delle polemiche, anche a causa della Luna in opposizione sarete più nervosi. Nel lavoro momento importante, un progetto comunque non decollerà al momento.

Cancro: in amore sarà possibile vivere delle belle emozioni dopo un periodo difficile, non bisogna ora perdere la fiducia. A livello lavorativo energia che raddoppia, ci sono buone possibilità di riuscire a risolvere alcuni problemi.

Leone: per i sentimenti sarà possibile vivere qualche bella emozione con la luna nel segno. Non si esclude qualche incontro vantaggioso. Nel lavoro fate il punto della situazione.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata valida per farsi valere anche grazie a Venere nel segno. Le situazioni che nascono ora saranno importanti. Nel lavoro se c'è da fare una proposta meglio agire ora.

Bilancia: per i sentimenti giornate molto utili per chi vuole riavvicinarsi dopo un periodo di calo, potreste avere incontri piacevoli.

Nel lavoro Mercurio nel segno porta delle buone idee, possibilità di intavolare discussioni importanti.

Scorpione: in amore parlare non sarà semplice in questa giornata, ci sono stati purtroppo dei problemi. È una situazione astrologica da rivedere. Nel lavoro migliore disponibilità ma alcune risposte decisive al momento non arrivano.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore cielo favorevole, proprio per questo motivo meglio non rimandare eventuali discussioni da affrontare subito. A livello lavorativo qualcuno ha delle grandi disponibilità da sfruttare, la creatività non manca.

Capricorno: per i sentimenti se ci sono stati dei problemi ora le cose andranno meglio, vi sentite più forti. Nel lavoro meglio non fare troppe cose contemporaneamente, rischiate di andare fuori gioco.

Acquario: a livello sentimentale le coppie più forti ora avranno anche Venere che non è più in opposizione che permette di superare un periodo difficile. Nel lavoro piccole incertezze, un oggetto ha bisogno di qualche modifica.

Pesci: in amore meglio non perdere i proprio obbiettivi anche delle piccole situazioni da risolvere ci sono. Nel lavoro sarà necessario avere pazienza, superare le polemiche sarà importante.