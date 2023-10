L'oroscopo del weekend del 28-29 ottobre relativo alle relazioni sociali e familiari annuncia che l'Ariete si sentirà in armonia con sé stessa, mentre lo Scorpione sarà introspettivo e farà i conti con i propri problemi interiori.

Previsioni astrali weekend 28-29 ottobre, relazioni sociali e familiari: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sentirete in armonia con voi stessi e con gli altri, inoltre saprete come esprimere il vostro carisma e la vostra generosità. Potrete approfittare di qualche occasione per divertirvi e socializzare, magari partecipando a un evento o a una festa.

In famigli sarete il motore della buona umore e della complicità. Se avete dei figli, potrete dedicarvi a loro con gioia e creatività.

Toro: vi piacerà stare in casa, coccolarvi e godervi il comfort del vostro nido. Potrete dedicare del tempo alla cura del vostro corpo e della vostra bellezza, magari facendovi un massaggio o una maschera. In famiglia, sarete dolci e affettuosi, e saprete come creare un’atmosfera di serenità e armonia. Se avete un partner potrete vivere dei momenti romantici e sensuali.

Gemelli: sarete curiosi e aperti a nuove esperienze, con la voglia di ampliare i vostri orizzonti. Potrete fare dei viaggi, delle escursioni o delle visite culturali, magari in compagnia di amici o parenti.

In famiglia, sarete comunicativi e divertenti, e saprete come coinvolgere gli altri nelle vostre idee e nei vostri progetti. Se siete single potreste fare un incontro interessante.

Cancro: avrete bisogno di esprimere ciò che provate. Potrete fare delle confidenze a una persona di fiducia, magari un amico o un familiare, o scrivere un diario o una lettera.

In famiglia, sarete protettivi e premurosi, e saprete come ascoltare e sostenere gli altri. Se avete un partner, potrete vivere dei momenti intimi e profondi.

Leone: avrete parecchia voglia di mettervi in gioco e di osare. Potrete fare delle sfide, delle competizioni o delle scommesse, magari con degli amici o dei colleghi.

In famiglia, sarete orgogliosi e generosi, e saprete come dimostrare il vostro affetto e la vostra stima agli altri. Se siete single, potreste attirare l’attenzione di una persona che vi piace.

Vergine: vi sentirete pratici e organizzati, e avrete voglia di occuparvi della vostra forma fisica e della vostra alimentazione. Potrete fare dello sport, del yoga o della meditazione, magari seguendo un programma o un corso. In famiglia, sarete utile e collaborativo, e saprete come rendere il vostro ambiente più ordinato e funzionale. Se avete un partner, potrete condividere con lui le vostre abitudini salutari.

Previsioni zodiacali weekend 28-29 ottobre, relazioni sociali e familiari: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete voglia di circondarvi di cose piacevoli e raffinate. Potrete fare dello shopping, visitare una mostra o un museo, o ascoltare della musica classica. In famiglia, sarete armoniosi ed equilibrati, inoltre saprete come creare un clima di pace e di dialogo. Se avete un partner, potrete vivere dei momenti romantici e raffinati.

Scorpione: finalmente troverete il coraggio di esplorare il vostro lato oscuro e profondo. Potrete fare delle ricerche, delle indagini o delle scoperte, magari su un argomento che vi interessa o su una persona che vi attrae. In famiglia, sarete gelosi e possessivi, e saprete come difendere il vostro territorio e i vostri affetti.

Se avete un partner, potrete vivere dei momenti erotici e trasgressivi.

Sagittario: vi sentirete ottimisti e allegri, e avrete voglia di vivere esperienze nuove e stimolanti. Potrete fare dei viaggi, delle escursioni o delle avventure, magari in compagnia di amici o di persone che condividono i vostri interessi. In famiglia, sarete sinceri e generosi, e saprete come trasmettere il vostro entusiasmo e la vostra fiducia agli altri. Se siete single, potreste fare un incontro fortunato.

Capricorno: avrete voglia di raggiungere i vostri obiettivi e di migliorare la vostra posizione. Potrete fare del lavoro, degli studi o dei progetti, magari con l’aiuto di persone competenti o autorevoli. In famiglia, sarete rispettosi e affidabili, e saprete come dimostrare il vostro impegno e la vostra dedizione agli altri.

Se avete un partner, potrete vivere dei momenti solidi e concreti.

Acquario: questo fine settimana esprimerete la vostra personalità e originalità. Potrete fare delle attività artistiche, scientifiche o tecnologiche, magari con l’uso di strumenti moderni o insoliti. In famiglia, sarete indipendenti e amichevoli, e saprete come condividere le vostre idee e le vostre visioni con gli altri. Se siete single, potreste fare un incontro sorprendente.

Pesci: il vostro weekend sarà spirituale e poetico. Vi sentirete empatici ed emotivi, e avrete voglia di connettervi con il vostro animo e con il vostro cuore. Potrete fare delle attività religiose, artistiche o caritative, magari con l’ispirazione di una persona o di una causa che vi commuove. In famiglia, sarete compassionevoli ed altruisti, e saprete come aiutare e confortare gli altri. Se avete un partner, potrete vivere dei momenti magici ed emozionanti.