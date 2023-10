L'oroscopo della giornata di venerdì 27 ottobre prevede che il Toro avrà molta passione grazie a un cielo splendente, mentre lo Scorpione sarà in grado di ottenere importanti successi al lavoro. Una buona armonia prevarrà nella vita sentimentale dei nati del Leone, mentre Marte in quadratura potrebbe stancare i nati dell'Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 27 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: periodo incoraggiante in amore grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo.

Il rapporto con la persona che amate sarà stabile, ciò nonostante dovrete essere consapevoli del fatto che questo cielo presto potrebbe cambiare in negativo. Cercate dunque di preservare quanto di buono ci sarà tra voi e il partner. Settore professionale discreto, ma non così soddisfacente. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali positive sul fronte amoroso. Brucerete di passione in questa giornata, pronti a condividere il meglio di voi con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale avrete bisogno di alcune garanzie, che al momento non avete a causa di alcuni progetti traballanti e con Marte e Mercurio opposti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale migliore grazie alla Luna in trigono. L'oroscopo della giornata di venerdì si rivelerà più tranquillo per voi e per il partner, anche se avrete ancora molto su cui lavorare per vivere un rapporto migliore.

Nel lavoro una riorganizzazione dei vostri progetti potrebbe aiutarvi a capire quale sia la direzione migliore per voi. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un venerdì difficile dal punto di vista sentimentale. Potreste sentirvi traditi da una persona a voi cara, ciò nonostante arrivare a conclusioni affrettate potrebbe solo peggiorare le cose.

In ambito lavorativo la vostra determinazione sarà forte, ma non potete sempre contare solo sulle vostre forze. Voto - 6️⃣

Leone: vi avvicinerete verso un fine settimana piacevole per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, e vi permetterà di godere di una relazione sempre più affiatata e in armonia.

Per quanto riguarda il lavoro invece, con Marte e Mercurio negativi, non sempre sarete sicuri delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Venere alimenterà questo magico rapporto tra voi e il partner secondo l'oroscopo. Anche voi single vi sentirete più vicini alla persona che vi piace, cercando di costruire un rapporto sempre più intimo. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre potenzialità e degli obiettivi che potrete raggiungere. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, sarà un buon periodo per cercare di vivere un rapporto migliore con la persona che amate. Nel lavoro la vostra produttività sarà buona.

Attenzione però a non sovraccaricarvi di compiti da svolgere. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete in grado di ottenere importanti successi in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Questo venerdì vi darà importanti soddisfazioni, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto sarà regolato da una meravigliosa Venere in sestile. Non abbiate paura di manifestare le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in sestile vi darà una mano in questa giornata di venerdì, ma con Venere in quadratura non potrete sperare in un rapporto particolarmente affiatato. Cercate però di mostrare maturità e responsabilità verso la persona che amate. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo, con risultati tutto sommato soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di venerdì discreta per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre dell'umore giusto per vivere al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece state percorrendo la direzione giusta per il successo. Continuate così. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Il rapporto con la persona che amate non sarà così male, anche se potete fare di più. Sul fronte lavorativo il pianeta Marte in quadratura potrebbe stancarvi. Attenzione inoltre alle idee che butterete giù, considerato che Mercurio in quadratura potrebbe disorientarvi.

Voto - 6️⃣

Pesci: il lavoro continuerà a darvi soddisfazioni in questo periodo grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Sarete intuitivi, e con le idee giuste per raggiungere il successo che meritate. In amore Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante avrete le forze per provare a rialzarvi e risollevare il vostro rapporto. Voto - 7️⃣