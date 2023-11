L'oroscopo del 14 novembre invita gli Ariete a essere un po' più aperti al dialogo, soprattutto per quanto riguarda l'amore. I Vergine, invece, sono un po' troppo distratti, fate in modo che i brutti pensieri non intralcino il vostro lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: siete un po' distratti e questo potrebbe causarvi qualche intoppo sul lavoro. Dovete mantenere alta la concentrazione se non volete incappare in errori.

11° Toro: giornata molto intensa per quanto riguarda i nuovi inizi. Le stelle vi invitano a essere lungimiranti, ma l'importante è tenere i piedi ben saldi per terra.

Non nascondete le vostre emozioni.

10° Gemelli: se volete raggiungere un obiettivo datevi da fare e non risparmiatevi. Siate tenaci e a non perdere mai di vista il traguardo.

9° Bilancia: non badate a quello che hanno o non hanno gli altri, ma concentratevi di più su voi stessi e sui vostri obiettivi, in questo modo riuscirete a essere molto più sereni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: in amore è necessario fare delle valutazioni. Se ci sono delle cose che non vi stanno particolarmente bene, allora è il caso di fare il possibile per parlarne e risolvere la situazione.

7° Acquario: dovete stare un po' più attenti alle esigenze del partner. Spesso presi dagli impegni quotidiani si tendono a dimenticare le cose importanti.

6° Leone: non siate superficiali soprattutto sul lavoro. Se vi trovate ad analizzare un nuovo progetto o una nuova collaborazione è necessario che siate concentrati e attenti.

5° Scorpione: buon momento per fare una proposta importante a qualcuno. Se avete delle idee che volete realizzare agite adesso. In amore non lasciatevi scalfire da qualche piccolo malumore.

Segni fortunati del 14 novembre

4° in classifica, Ariete: il dialogo è una cosa fondamentale in ogni tipo di rapporto, specie di natura sentimentale. Se ci sono delle cose che vi turbano non esitate a parlarne.

3° Capricorno: dovete essere sicuri e fieri di voi stessi, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, è bene che veniate incontro alle esigenze della persona che avete accanto.

2° Cancro: ci sono dei momenti nella vita in cui non serve arrabbiarsi se non si viene capiti. Ricordate che chi vi ama vi sta accanto, malgrado il vostro carattere intemperante. Nel lavoro sta per andare in porto un bel progetto.

1° Pesci: dovete essere un po' più propensi alle nuove conoscenze e avventure. Non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli della vita, è un ottimo momento per voi.