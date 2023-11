L'oroscopo dell'amore di giovedì 9 novembre 2023 vede il segno dei Pesci scendere nella classifica in modo vertiginoso, arrivando fino all'undicesimo posto, mentre Bilancia conquista la prima posizione.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: nuovi amori per Bilancia

1° Bilancia: la prospettiva di un nuovo amore non farà altro che accrescere involontariamente il vostro senso di responsabilità. La tenerezza si unirà eccezionalmente alla passionalità, dando vita a emozioni senza precedenti.

2° Acquario: l'ottimismo che avete in amore vi renderà sempre più responsabili.

Nella coppia avrete a che fare con una complicità in molti ambiti, primo fra tutti quello che concerne la vostra quotidianità. La passione sarà alle stelle.

3° Gemelli: favorire l'interazione nella vostra cerchia di amicizie potrebbe darvi qualche risultato diverso dal solito. Nella coppia avrete la possibilità di ricucire qualche divergenza importante.

4° Leone: finalmente la vostra storia d'amore conoscerà un punto di svolta eccezionale. Farete la conoscenza di persone decisamente interessanti, che potrebbero diventare sia potenziali partner che amicizie. Per questa giornata non mancheranno le emozioni positive.

Cancro tenero

5° Cancro: questa giornata vedrà come indiscussa protagonista la tenerezza di coppia, ma anche quella familiare.

Vi sentirete molto meglio anche individualmente, incentivando anche un buon rapporto con gli altri.

6° Scorpione: una bella vivacità passionale mista a un romanticismo di una tenerezza unica saranno gli elementi protagonisti della vostra sfera sentimentale. In famiglia la stabilità vi assicurerà una forte tranquillità.

7° Vergine: avrete qualche piccolo miglioramento a carattere sentimentale, ma con qualche amicizia potreste riscontrare molte perplessità.

Non cedere alla vostra proverbiale indifferenza potrebbe essere un passo in avanti per la risoluzione di alcune incomprensioni.

8° Toro: in amore ci potrebbero essere dei ribaltamenti molto significativi per la vostra relazione. Confrontarvi con la persona amata non sempre darà risultati. Confidare in voi stessi in questo momento sarà l'unico strumento a vostra disposizione per potervi rasserenare.

Sagittario deluso

9° Capricorno: dovrete digerire una illusione molto forte, che potrebbe non lasciare molto spazio a eventuali riconciliazioni. Avrete la necessità di riflettere attentamente su chi potrebbe essere una vera amicizia o no.

10° Sagittario: scoprirete qualche piccola nota deludente che potrebbe essere identificata in una persona a voi cara. In famiglia le incomprensioni con i figli potrebbero aumentare. I momenti di pausa da questo tipo di faccende saranno d'oro.

11° Pesci: avrete un forte distacco dall'atmosfera familiare, preferireste concentrarvi sulle questioni di carattere individuale. Con il partner lo scenario della separazione potrebbe essere sempre più concreto, evitate i conflitti troppo importanti.

12° Ariete: avrete a che fare con incomprensioni troppo forti per trovare soluzioni relative a queste nell'arco di poco tempo. Avrete qualche tempo per riflettere maggiormente su cosa vorreste fare in questo momento.