L'oroscopo della giornata di domenica 24 marzo prevede un Capricorno scoppiettante in campo amoroso, mentre l'Ariete potrebbe mostrare un po’ troppa gelosia. Il Leone godrà di una relazione abbastanza stabile, mentre alcuni imprevisti potrebbero colpire i nati del Cancro.

Previsioni oroscopo domenica 24 marzo 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana vi vedrà piuttosto gelosi nei confronti del partner. Questo cielo un po’ cupo potrebbe mettere in evidenza alcuni limiti della vostra relazione di coppia che, se non gestiti bene, potrebbero creare spiacevoli problemi.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a vedere i vostri progetti in modo razionale, evitando di fare scivoloni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale brillante. La Luna e Venere in buon aspetto illumineranno la vostra relazione di coppia, permettendovi di stare bene insieme alla persona che amate. Nel lavoro il vostro modo di fare originale vi permetterà di raggiungere importanti obiettivi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo poco piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa, per cui non aspettatevi di poter vivere una relazione affiatata. In ambito lavorativo sarete impegnati in questo periodo, ma i risultati potrebbero non essere sempre soddisfacenti o sufficienti.

Voto - 6️⃣

Cancro: Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe portare alcuni imprevisti. Alcuni progetti potrebbero richiedere infatti delle spese aggiuntive. In ambito amoroso ci sarà una buona intesa tra voi e il partner. Dimostrerete comprensione e interesse nel risolvere eventuali problemi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di godere di una domenica tranquilla in amore.

La vostra relazione di coppia sarà abbastanza stabile, ricca di momenti pieni d'amore. Se siete single desiderate tanto l'amore, ma per ottenerlo, dovrete metterci molto del vostro. Nel lavoro le vostre idee andranno avanti, seppur con alcuni imprevisti da affrontare. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di ritrovare un po’ di serenità all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single dimostrerete maggiore interesse verso l'amore, ma sarete molto cauti nel conoscere nuove persone. Nel lavoro attenzione a come potrebbero evolversi alcuni progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali stabili in campo amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si rivelerà piacevole per voi, pieno di momenti di romanticismo e maturità. Sul fronte professionale sarete prudenti nei vostri progetti, evitando di commettere errori che potrebbero compromettere il vostro operato. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, vi sentirete bene con voi stessi, capaci di stabilire la giusta sintonia tra voi e le persone che amate.

Nel lavoro Marte e Saturno vi metteranno a vostro agio, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una domenica difficile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, vivere una relazione affiatata non sarà così semplice, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo dovrete migliorare il vostro approccio in quel che fate e dimostrare maggiore forza di volontà. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata scoppiettante per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo sarà splendido nei vostri confronti e, che siate single oppure no, vi metterà nelle giuste condizioni per vivere momenti davvero romantici. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe scoraggiarvi di fronte ad alcuni progetti più complicati.

Di contro, Marte, Saturno e Giove saranno favorevoli. Cercate dunque di dimostrare maggiore sicurezza. D'altronde, le capacità non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale godibile. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a trovare idee interessanti per i vostri progetti. Con il giusto impegno, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: l'opposizione dell'astro argenteo sta per terminare, lasciando spazio a questa splendida Venere in congiunzione. Sarà dunque il momento di ritrovare la retta via in ambito amoroso, e dare nuova linfa alla vostra relazione sentimentale. Sul fronte professionale avrete tutto ciò che vi serve per riuscire a svolgere bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣