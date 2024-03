L'oroscopo della giornata di sabato 30 marzo annuncia l'arrivo della Luna in Sagittario, che si dimostrerà più disponibile nei confronti del partner, mentre i Gemelli potrebbero sentirsi un po’ frustrati da questo periodo. L'Ariete riuscirà ad essere divertente, mentre i Toro con Marte in sestile saranno instancabili.

Previsioni oroscopo sabato 30 marzo 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, il vostro atteggiamento più divertente potrebbe aiutarvi a conquistare il cuore della persona che amate.

Sul fronte professionale Mercurio sarà vostro alleato. Con impegno e attenzione ai dettagli, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questo periodo grazie a Venere in buon aspetto. Single oppure no, godrete di una vita sentimentale brillante e intensa, con la possibilità intensificare il rapporto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, e con Marte in sestile sarete instancabili. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale difficile per voi nativi del segno. Single oppure no, non sarete sempre così socievoli o romantici. Avrete bisogno infatti di prendervi un po’ di tempo per voi stessi. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano, ma non sempre ci saranno le condizioni per riuscire a gestire nel modo migliore i vostri progetti.

Tutto ciò potrebbe causare frustrazione in voi. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno dei Pesci, vi sentirete felici di poter stare insieme alle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, ma con il sostegno di Marte e Giove, dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata in campo amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, la Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, portando stabilità e maturità in voi e nel vostro rapporto con il partner.

In ambito lavorativo avrete numerosi impegni da portare a termine. Tenervi impegnati sarà sicuramente d'aiuto per il vostro morale, ma dovrete rendere il vostro tempo anche proficuo. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di sabato che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto per voi nativi del segno. Trovare la giusta intesa con il partner non sarà così semplice considerato questo cielo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo attenzione alle decisioni che prenderete, perché con Giove e Saturno opposti non tutto potrebbe andare come previsto. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta durante questo sabato. La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, portandovi a vivere un rapporto basato più su quelle che cose che contano davvero, e meno sulle emozioni.

In ambito lavorativo pianificate bene la vostra giornata, perché con Mercurio opposto potrebbero arrivare degli imprevisti. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. Il pianeta Venere in trigono accenderà la vostra relazione di coppia, che non mancherà di darvi buone emozioni. In ambito lavorativo sarete concentrati sulle vostre responsabilità, cercando di svolgere sempre al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio vi appoggerà nei vostri progetti professionali in questa giornata. L'organizzazione rappresenterà un punto fondamentale per raggiungere il successo che meritate. Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte. Il pianeta Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante, in quest'ultimo sabato di marzo vi dimostrerete più disponibili nei confronti del partner.

Voto - 7️⃣

Capricorno: il fine settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno grazie a questo cielo tutto sommato sereno. Il pianeta Venere in sestile vi metterà infatti nelle giuste condizioni per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, non lasciatevi sfuggire determinate opportunità che possono cambiare la vostra carriera. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno del Sagittario vi permetterà di essere sinceri e concentrati sul vostro rapporto in questa giornata di sabato. Se siete single darete maggiore peso alla vostra vita sentimentale per riuscire a dare una svolta. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti in questo periodo.

Sarete infatti capaci di fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura in questa giornata di sabato. Anche se Venere sarà favorevole, siate più cauti nel modo in cui vorrete vivere il vostro rapporto. Anche nel lavoro dovrete fare attenzione al modo in cui volete gestire le vostre mansioni. Cercate dunque di non commettere i classici errori da principiante. Voto - 7️⃣