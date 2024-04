Momento produttivo per i Vergine secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 aprile. I Sagittario, invece, si sentono un po' sotto pressione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: sul lavoro potreste sentirvi un po' sotto pressione. Non traete delle conclusioni troppo affrettate, specie nel momento in cui vi relazionate con persone conosciute da poco.

11° Cancro: non siete amanti dei compromessi. Per voi o è tutto bianco, oppure è tutto nero. In certi casi, però, è assolutamente necessario venirsi in contro per risolvere qualcosa in sospeso.

10° Gemelli: siate un po' più costanti in quello che fate. Spesso tendete a perdere l'interesse per qualcosa nel giro di poco tempo, e non va bene.

9° Scorpione: in amore è importante ascoltare sempre il partner, cosa valida anche nei rapporti di amicizia e familiari. Nel lavoro è importante capire fin dove siete disposti a spingervi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: se avete cominciato da poco un nuovo lavoro o una nuova attività, potreste sentirvi un po' spaesati. Cercate di fare leva sui vostri affetti e sulle persone che per voi contano davvero, sapranno certamente aiutarvi.

7° Toro: buone nuove sul lavoro, ma è importante riuscire a liberarsi delle cose inutili e futili.

Le stelle vi invitano a essere un po' più lungimiranti e meno logorroici, specie sul lavoro.

6° Capricorno: in amore potreste sentire il bisogno di essere sostenuti dalla persona che amate. Nel caso in cui questo dovesse venir meno, potrebbero nascere delle discussioni un po' sgradevoli.

5° Ariete: dovete essere un po' più sicuri di voi stessi e dei vostri mezzi.

Anche se in passato avete avuto delle batoste, non è detto che debba succedere di nuovo.

Segni fortunati del 26 aprile

4° in classifica Leone: siete molto determinati e pronti a mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro stanno per aprirsi delle nuove opportunità. La cosa importante è che sarete audaci.

3° Vergine: in amore c'è molta sintonia con il partner, cosa che riuscirà a regalarvi non poche soddisfazioni.

Sul lavoro potrebbe iniziare un periodo molto intenso ma, al contempo, anche estremamente produttivo.

2° Bilancia: difficile riuscire a farvi cambiare idea, specie in questo periodo. A ogni modo in certi casi sarebbe opportuno essere più flessibili. Passi importanti sia in amore sia nel lavoro.

1° Acquario: insistete sulla strada che state percorrendo. Qualunque sia l'ambito o la destinazione, se siete convinti di una cosa, portatela fino in fondo.