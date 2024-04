L'oroscopo di venerdì 12 aprile, è influenzato dalla Luna in Gemelli, destinata a movimentare la quotidianità di tutti segni dello zodiaco. In primo piano finiscono i soldi, l'amore, le relazioni con gli altri e la famiglia, offrendo significativi risvolti e una serie di faccende improrogabili. Sogni e speranze accenderanno al quotidianità dello Scorpione mentre il Pesci si riprende e si classifica tra i primi posti nella classifica del giorno.

Previsioni del 12 aprile e classifica: giornata negativa per il Sagittario

Sagittario - 12° - Secondo le previsioni astrologiche, la Luna in Gemelli invita ad attendere la sera prima che la sfortuna vi lasci in pace.

Resistete se dovesse andarvi tutto storto e non lasciatevi scoraggiare dal primo ostacolo. Lo stress non fa bene all'organismo, quindi è meglio prendere provvedimenti. Anche se non vi sentite positivi, ripensate a qualche momento divertente che possa farvi sorridere. Se vi sentite come se aveste perso tutto, concedetevi del tempo per rimarginare le ferite, ma poi cercate di andare avanti: trovare nuove strade da percorrere vi aiuterà a riprendere in mano le redini della vostra vita.

Toro - 11° - Quello che non uccide fortifica, e voi lo sapete molto bene. La vita non è stata sempre gentile nei vostri confronti, non a caso avete battagliato continuamente. Non c'è ostacolo che non possa essere superato, ogni problema ha la sua soluzione, ma se non vi date da fare per trovarla non lamentatevi se la vostra vita non vi soddisfa.

In queste 24 ore, condividere i propri pensieri con qualcun altro aiuterà ad alleggerire il peso di un problema o di un dolore.

Ariete - 10° - Vi sentite sopraffatti da certe emozioni e situazioni, ma non dovete sentirvi in colpa. Questa giornata potrebbe essere un po' sottotono. Non ingannate voi stessi: se non state bene, concedetevi del tempo per rimettervi in sesto.

Ascoltate le vostre sensazioni interiori perché reprimere delle emozioni spiacevoli equivale a lasciare che la ferita si infetti. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo percorso. Presto la crisi che state vivendo volgerà al capolinea e diverrete più forti di prima.

Vergine - 9° - Grazie alle risorse di questi tempi, è possibile fare di tutto persino incontrare potenziali partner online.

Se siete single guardatevi attorno perché le opportunità non mancheranno quest'oggi. Sarà una giornata insolita e un po' faticosa. Forse avete avuto una settimana frenetica, non c'è da meravigliarsi se vi sentirete stanchi e poco inclini all'azione. Provate a scuotervi e ad andare controcorrente. Sforzatevi di compiere azioni positive. La fortuna sorride a chi osa, non a chi si lamenta.

I segni dello zodiaco con un venerdì nella norma

Capricorno - 8° - Fate attenzione a ciò che direte altrimenti rischiate di rovinarvi l'imminente fine settimana. Riflettete con attenzione prima di parlare: le parole sono un'arma a doppio taglio e vanno scelte con cura. In famiglia potrebbe esserci un po' di tensione, ma è normale.

Non fate drammi o sceneggiate, imparate ad essere più indulgenti. Parlate con un amico e confidatevi. Qualcuno potrebbe essere impegnato ai fornelli.

Cancro - 7° - Non permettete agli eventi di ostacolarvi. Ogni difficoltà può essere superata. Prendervi del tempo per piangere un po' non fa male, a condizione di rialzarvi e andare avanti nel più breve tempo possibile. State vivendo dei giorni incerti, in cui la vostra sicurezza economica e sentimentale vacilla. Forse avete accumulato tante brutte notizie che ora dovete smaltire. Sul lavoro la situazione risulta in ripresa, anche se vorreste maggiori entrate o più attenzioni. Programmate un weekend nella natura o con delle persone care, avete bisogno di positività.

Bilancia - 6° - Le buone abitudini portano al successo. L'erba del vicino sembra sempre più verde, ma è solo un'illusione perché la realtà è diversa per ognuno. Non vedete l'ora che il tempo passi in fretta, perché magari avete dei progetti da realizzare e un lavoro che vi sta prendendo un sacco. Questa giornata favorirà la realizzazione di buoni propositi e l'emergere di nuove idee e abitudini vincenti. In amore o in famiglia potrebbe esserci un po' di tensione, ma da questo venerdì tutto potrà essere risolto. Controllate la gelosia.

Gemelli - 5° - Entro l'estate ci saranno ulteriori cambiamenti e dovrete adattarvi. La ripresa sarà graduale, ma siete già in fase di ricostruzione. Avete molto da fare, ma la perseveranza paga.

Basta scusarsi continuamente; tutto può migliorare e superarsi. Con il tempo, ogni perdita farà meno male. I sentimenti e l'amore torneranno a fiorire, quindi sorridete di più e non restate fermi a guardare.

I segni nelle prime posizioni della classifica

Leone - 4° - Sarà un venerdì pieno di energia, finalmente i nodi verranno al pettine. Sarete pieni di adrenalina e di creatività. Siete nati per combattere e raramente accettate un "no" come risposta. La noia sarà solo un ricordo lontano, idee vincenti vi travolgeranno. Sarete coinvolgenti e motivanti. Ampliate le vostre conoscenze, non è mai troppo tardi per imparare. Recentemente avete dovuto affrontare una delusione, magari rinviando o cancellando un viaggio o un progetto.

Ma gli imprevisti fanno parte della vita; l'importante è non arrendersi mai.

Acquario - 3° - Venerdì da vivere al massimo. Le vostre energie saranno eccezionali. In amore, non temete rivali; il vostro fascino cattura tutta l'attenzione della persona desiderata. Siete sognatori e ambiziosi. Puntate sempre in alto e non accontentatevi mai. Qualcuno potrebbe pensare a voi, ma non cercate di riaccendere una vecchia fiamma perché le cose passate devono rimanere nel passato. Presto riceverete una notizia importante, quindi abbiate pazienza e godetevi questa giornata positiva.

Pesci - 2° - L'Oroscopo di domani vi vede in ripresa dopo un periodo altalenante. Avete ricevuto notizie riguardanti lavoro, salute e/o economia.

Avete sofferto di disturbi del sonno, ma da questo venerdì le cose miglioreranno. Qualcuno potrebbe dover uscire per questioni importanti. Verso maggio la vostra vita migliorerà gradualmente, ma già da queste 24 ore noterete un miglioramento generale. Serata di completo relax.

Scorpione - 1° - La Luna in Gemelli alimenta sogni e speranze. Prendetevi del tempo per voi stessi e non arrendetevi. Avete affrontato una settimana difficile, ma le avversità temprano il carattere. In questa giornata, tutto andrà bene e sarete creativi. Anche l'amore e l'affetto familiare torneranno a sorridervi. Presto arriveranno novità inaspettate, e la prossima settimana sarà molto importante dal punto di vista astrologico.