L'oroscopo giornaliero del 9 aprile si forma sotto la Luna crescente in Toro che mette in gioco amore, lavoro, soldi, contatti sociali e situazioni familiari, con il segno del Leone premiato al primo posto nella classifica e che avrà il privilegio di trascorrere un martedì vigoroso.

Previsioni zodiacali, gli ultimi in classifica

Toro - 12° - Periodo così così. Le coppie di vecchia data sembrano un po' distanti l'uno dall'altra, forse a causa di certe incomprensioni o della mancanza di romanticismo. Anche per i single non sembra essere un buon momento poiché non riuscite a fidarvi o a dimenticare una certa persona.

Per tutto il resto, aspettatevi un martedì indaffarato in cui dovrete sbrigare delle faccende urgenti. Non fatevi prendere dall'ansia ed evitate scenate di rabbia dovute alle vostre opinioni divergenti.

Sagittario - 11° - Le previsioni dell'oroscopo non sono positive. C'è una brutta situazione che vi attanaglia. Forse avete problemi di denaro: tutto aumenta tranne le vostre entrate. Sul lavoro potreste sentirvi demotivati ed avete ragione. Non è il momento di protestare e recriminare. In questo momento dovreste vivere alla giornata, prendendo le cose così come vengono e senza stressarvi troppo. L'amore è la vostra ancora di salvezza.

Scorpione - 10° - Periodo decisamente sottotono. L'amore è in fase di stallo e incertezza.

A quanto pare vi sentite incompresi. Problemi di soldi o di questioni burocratiche. Una risposta tarda ad arrivare o forse siete talmente a corto di energie che non avete voglia di impegnarvi. Non sprecate le vostre giornate a poltrire, rivangare il passato o a concentrarvi su tutto ciò che non va. Uscite, iscrivetevi a qualche corso, leggete, fate sport, insomma rimboccatevi le maniche.

Acquario - 9° - Siete stressati e preoccupati. Le stelle invitano a rilassarsi e a non consumare tutte le energie pensando a ciò che non funziona. Cercate di evitare le discussioni riguardanti il denaro, le proprietà, i debiti altrimenti potrebbero innescarsi delle forti discussioni. La vita amorosa conta e non va sottovalutata.

Abbracciate la vostra unicità. Se siete sposati o convivete da tempo, anziché discutere sempre cercate di trovare un punto di incontro scendendo entrambi a compromessi.

Segni zodiacali che avranno un martedì nella media

Vergine - 8° - La giornata scorrerà senza particolari novità. Avrete da fare in casa, forse le pulizie, il bucato o qualche riparazione dovuta ad un guasto. Qualcuno si ritroverà ad uscire e finirà per spendere del denaro. Chi è single desidera incontrare una persona speciale, che le faccia vivere un'emozione intensa. Concentratevi sulle gioie del presente. La vostra sensualità sarà irresistibile, quindi puntate su di essa ma non prendete in giro le persone facendo false promesse.

Ariete - 7° - Martedì perfetto per riflettere e trarre il bilancio della situazione generale. Ci sono delle cose da rivedere, probabilmente riguardanti faccende di lavoro, di famiglia o forse economiche. In alcuni momenti avrete la spiccata sensazione di brancolare nel buio, ma cercate di non cadere nel pessimismo improduttivo. Leggete di più, soprattutto contenuti che vi spronino a darvi da fare. Non avete bisogno di perdere tempo a spettegolare sugli altri. In amore è richiesta la vostra attenzione, siete distratti e questo non fa bene alla coppia. Nessuna novità per i single.

Gemelli - 6° - Martedì che ha del potenziale, ma tutto è nelle vostre mani. Forse avete dei problemi che vi rubano il sonno la notte.

Vorreste sentirvi più utili, più apprezzati per quello che fate. In realtà chi vi sta attorno vi stima, ma con il tempo si tende a dare ogni cosa per scontata. Ciò che conta davvero è avanzare e lavorare sodo ogni singolo giorno. Se il lavoro vi annoia, cercate di riprogrammare il tutto, dandovi nuove sfide. Uscite, allacciate nuovi contatti, prendete appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere perché ultimamente vi state trascurando.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche sono più che positive e vi invitano a prendere una decisione. Le ultime giornate sono sembrate tutte identiche e insipide, ma siete riusciti a concedervi del tempo per voi stessi. Forse avete bisogno di prendervi una pausa dal lavoro oppure lasciare andare gli impegni casalinghi.

Durante queste 24 ore vi sentirete pieni di energia e inventiva. Nasceranno nuovi progetti. In serata sarete appassionanti e l'amore trionferà.

Giornata promettente per i primi della classifica

Cancro - 4° - Preparatevi a vivere un martedì di alto livello. Sarete pieni di entusiasmo e di energie. Dopo giorni difficili finalmente avrete modo di rimettervi in carreggiata. A volte la vostra autostima è bassa, ma spesso è dovuta alla trascuratezza: avete lasciato un po' andare mettendo in primo piano il lavoro, la famiglia, i soldi. Questa giornata vi permetterà di rimettervi in sesto. Non sottovalutate il potere delle passeggiate nella natura. Riorganizzatevi e pianificate le cose che dovete fare.

Serata di relax.

Pesci - 3° - In questo periodo volete tutto, dall'amore al lavoro. Siete in attesa di un certo evento, forse le vacanze o un matrimonio. Cercate di vivere nel presente, senza farvi venire ansie inutili. Concentratevi sulla vostra salute: dormite di più, muovetevi ed evitate il cibo spazzatura. Sarà un martedì efficace e felice. Le coppie sposate o conviventi avranno modo di accrescere l'intimità e l'affiatamento che sono importanti in questo periodo. Chi è solo potrebbe avvicinarsi ad una certa persona.

Capricorno - 2° - La solitudine è importante perché aiuta a prendere consapevolezza di se stessi. Sapere di potersela cavare da soli è una grande vittoria. Coloro che sono single da qualche mese, a partire da questa giornata si sentiranno meglio.

Le coppie, invece, saranno in sintonia durante queste 24 ore. La primavera promette novità, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per ottenere dei concreti risultati. Possibili incontri, anche attraverso i social, per i cuori solitari.

Leone - 1° - Giornata che donerà vigore e vitalità. Questa settimana è astrologicamente interessante. Vi alzerete di buon umore e avrete voglia di brillare. Potreste incontrare un potenziale partner, quindi non restate chiusi in casa e uscite. Accettate degli appuntamenti e prestate maggiore attenzione alle novità che arriveranno in queste 24 ore. Chi vive in famiglia, non dovrà dare per scontata una certa situazione. Rivedete i vostri desideri. Un piano d'azione, riguardo professione e denaro, sarà necessario. Aspettatevi una chiamata o un messaggio.